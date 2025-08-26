رالی تور گردشگری موتورسواری تهران-ساری؛ نمایش اقتدار و همبستگی در هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رالی تور با حضور بیش از ۵۰ دستگاه موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی و ۶۰ شرکت‌کننده، روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴، در مسیر تهران - ساری برگزار می‌شود.

این رویداد گردشگری از سوی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت پلیس راهور فراجا برگزار خواهد شد.

رالی تور گردشگری موتورسواری که همزمان با هفته دولت و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت برگزار می‌شود، فرصتی ویژه برای اشاعه شعار نه به تصادف ، ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و موتورسواری ایمن خواهد بود.

این برنامه نمادین، ضمن نمایش توانمندی‌ها و مهارت‌های شرکت‌کنندگان، با هدف تقویت همبستگی ملی، ارتقاء فرهنگ رانندگی ایمن و ایجاد زمینه‌های گردشگری پایدار در مناطق شمالی کشور برگزار می‌شود.

