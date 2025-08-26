خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رالی تور گردشگری موتورسواری تهران-ساری؛ نمایش اقتدار و همبستگی در هفته دولت

رالی تور گردشگری موتورسواری تهران-ساری؛ نمایش اقتدار و همبستگی در هفته دولت
کد خبر : 1678365
لینک کوتاه کپی شد.

​رالی تور گردشگری موتورسواری ویژه موتورسیکلت‌های بالای 250 سی سی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رالی تور با حضور بیش از ۵۰ دستگاه موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی و ۶۰ شرکت‌کننده، روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴، در مسیر تهران - ساری برگزار می‌شود.

این رویداد گردشگری از سوی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت پلیس راهور فراجا برگزار خواهد شد.

رالی تور گردشگری موتورسواری که همزمان با هفته دولت و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت برگزار می‌شود، فرصتی ویژه برای اشاعه شعار نه به تصادف ، ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و موتورسواری ایمن خواهد بود.

این برنامه نمادین، ضمن نمایش توانمندی‌ها و مهارت‌های شرکت‌کنندگان، با هدف تقویت همبستگی ملی، ارتقاء فرهنگ رانندگی ایمن و ایجاد زمینه‌های گردشگری پایدار در مناطق شمالی کشور برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور