از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار می‌شود:

رالی گردشگری خانوادگی «یادواره شهدای اقتدار» ویژه کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری

کد خبر : 1678363
رالی تور گردشگری خانوادگی «یادواره شهدای اقتدار» روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و خانواده‌هایشان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد با حضور ۶۰ دستگاه خودرو و ۱۷۰ شرکت‌کننده، از مبدأ مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران آغاز می‌شود. شرکت‌کنندگان با استفاده از نقشه‌های ویژه‌ای که در آغاز مسیر دریافت می‌کنند، به خط پایان در مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواهند رسید.

 این رالی با شعار «هنر خانواده بودن» به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران برگزار می‌شود.

دوره آموزش نقشه‌خوانی ویژه شرکت‌کنندگان این رالی گردشگری نیز، دو روز پیش از آغاز رویداد، روز چهارشنبه ۵ شهریور در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

این نوع رالی تورها به هیچ عنوان ماهیت سرعتی ندارند و ملاک انتخاب برترین‌های آن، رعایت اصول صحیح رانندگی، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ ایمنی در مسیر است.

بر این اساس خودروها در طول مسیر، از ایستگاه‌های کنترل عبور کرده و عملکرد آن‌ها بر اساس ثبت زمان و امتیاز در این ایستگاه‌ها ارزیابی خواهد شد. برترین تیم‌ها در پایان بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده معرفی و تقدیر می‌شوند.

هدف اصلی برگزاری این رویداد، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، توسعه فعالیت‌های خانوادگی در حوزه اتومبیلرانی و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن عنوان شده است.

 

