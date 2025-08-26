خبرگزاری کار ایران
رایزن فرهنگی ایران در مالزی گفت:

ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه ملی هستند

رایزن فرهنگی ایران در مالزی گفت: هویت ایرانی-اسلامی ریشه در تاریخ، زبان، ادبیات و باورهای دینی ما دارد.

به گزارش ایلنا، حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی درباره فعالیت‌های مرتبط با حفظ و تقویت هویت ایرانی و اسلامی در میان ایرانیان خارج از کشور، به ویژه نسل‌های جدید اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های زبان فارسی، جشن‌های ملی-مذهبی (نوروز، دهه فجر، محرم و اربعین)، و برنامه‌های فرهنگی و هنری در رایزنی فرهنگی و انجمن‌های ایرانی می‌تواند نسل‌های جدید را با ریشه‌های خود پیوند دهد. همچنین، استفاده از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی این ارزش‌ها به نسل جوان بسیار مؤثر خواهد بود.

وی درباره سازوکارهای انتقال میراث فرهنگی و زبانی به طور مؤثر در بین ایرانیان خارج از کشور توضیح داد: راه‌اندازی مدارس و کلاس‌های زبان فارسی، حمایت از انجمن‌های دانشجویی ایرانی در خارج از کشور، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، و استفاده از ظرفیت فضای مجازی از مهم‌ترین سازوکارهاست. انتشار محتوای دیجیتال (فیلم، کتاب، پادکست) نیز می‌تواند ابزار قدرتمندی برای انتقال میراث فرهنگی و زبانی به فرزندان ایرانیان مهاجر باشد.

ارزانی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه آموزش زبان فارسی از مدل تجاری سازی آموزش بهره نبرده ایم، افزود: در این حوزه، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی بهره نجسته ایم. از شرکت ها و کمپانی های بزرگ آموزش زبان در دنیا و راهکارهای موفق آنان برای آموزش زبان استفاده نکرده ایم و فواید آموزش زبان را حتی برای ایرانیان خارج از کشور به نیکی بیان نکرده ایم. آموزش زبان یعنی آموزش فرهنگ و تقویت حس ملی و هویت.  

رایزن فرهنگی ایران در مالزی درباره چگونگی بهره مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در راستای پیشرفت و توسعه کشور، گفت: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه ملی محسوب می‌شوند. ایجاد شبکه‌های علمی و اقتصادی، تشکیل شوراهای مشورتی تخصصی، و برگزاری همایش‌های مشترک می‌تواند مسیر ارتباط نخبگان و متخصصان ایرانی با داخل کشور را هموار سازد. حمایت دولت از طرح‌های مشترک علمی-فناورانه و سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان مقیم خارج نیز بسیار راهگشاست.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه ارتباطات انسانی، سعه صدر، اخلاق نیکو و مهرورزی بسیار مهم است و یکی از مهمترین عوامل ارتباطی به حساب می آید، ابراز کرد: مهمتر از تمام این موارد، صداقت است. اگر ایرانیان عزیز بدانند با صداقت با آنان گفتگو می شود قطعا همراه می شوند و همراهی می کنند.

ارزانی با اشاره به راهکارهایی که برای تسهیل همکاری و مشارکت دیاسپورای ایرانی وجود دارد، بیان کرد: تسهیل روند اداری و حقوقی برای همکاری ایرانیان خارج از کشور با داخل، اعتمادسازی از طریق ارائه خدمات کنسولی مؤثر، و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای ارتباط مستقیم با مراکز علمی، فرهنگی و اقتصادی داخل کشور، از جمله راهکارهای اصلی هستند. مهمتر از همه، دعوت خاص و ویژه برای برخی از ایرانی‌های مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران و تسهیل این امر برای آنان. عده ای از ایرانیان خارج از کشور با درخواست مقامات عالی رتبه ایران، علاقمند به سرمایه گذاری در ایران و تعامل سازنده با ایران هستند ولی باید نگاهمان را به آنان اصلاح کنیم و مسیر را برای آنان هموار کنیم.

استفاده از ایرانیان خارج از کشور به عنوان سفیران فرهنگی و حامیان منافع ملی در صحنه بین‌المللی

رایزن فرهنگی ایران در مالزی درباره استفاده از ایرانیان خارج از کشور به عنوان سفیران فرهنگی و حامیان منافع ملی در صحنه بین‌المللی بیان کرد: با ارائه آموزش‌های فرهنگی و دیپلماسی عمومی، تشویق به مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی، و حمایت از انجمن‌ها و نهادهای ایرانی در خارج، می‌توان از ایرانیان به عنوان سفیران فرهنگی بهره گرفت. حضور پررنگ آنان در مجامع علمی و فرهنگی بین‌المللی، تصویر مثبتی از ایران در جهان ایجاد می‌کند. البته تمام اینها یک پیشفرض بسیار مهم دارد و آن اعتماد به آن بزرگواران است.

وی افزود: من در تمام زمان خدمت در عرصه بین المللی که حدود سه دهه است، به ایرانیان خارج از کشور به عنوان ارزشمندترین سرمایه های ایران عزیز در خارج از کشور نگریسته ام و بسیاری از آنان به زیبایی نمایندگی ایران را انجام داده اند. آنان به ایران عشق می ورزند و می توانند بهترین سفیران ایران اسلامی باشند.

