هادی آفریده داور جشنواره فیلم «درخت زردآلو» شد/ نمایش «پیر پسر» در بخش ویژه
هادی آفریده کارگردان سینمای مستند، داور یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «درخت زردآلو» شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، یازدهمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «درخت زردآلو» از تاریخ  ۳۰ آگوست تا ۶ سپتامبر (هشت تا پانزدهم شهریورماه) در منطقه دِبِد استان لوُری ارمنستان برگزار می‌شود.

امسال در جمع داوران که از کشورهای فرانسه؛ آلمان در جشنواره حاضر هستند، هادی آفریده مستندساز و فیلمساز ایرانی حضور دارد. جشنواره بین المللی فیلم مستند «درخت زردآلو»، از جمله رویدادهای برجسته سینمای مستند در منطقه قفقاز است که با حضور آثار منتخب سینمای مستند جهان برگزار می‌شود، امسال در بخش مسابقه جشنواره ۲۰ مستند کوتاه و بلند از کشورهای مختلف نمایش داده می‌شوند که برخی از آنها پیش از این در جشنواره‌های معتبر جهانی از جمله جشنواره‌های فیلم برلین و ... به نمایش درآمده‌اند.

از ایران مستند «پیر پسر»، ساخته مهدی باقری در بخش ویژه جشنواره اکران می‌شود. فیلم‌های جشنواره در سینمای روباز روستای دبِد و در سالن کتابخانه آن به نمایش در آمد و در کنار اکران فیلم‌ها کارگاه تخصصی سینما برگزار می‌شود.

هادی آفریده کارگردانی مستندهای «کامیون آبی»، «هولاین در ایران»، «چنارستان» و ... را در کارنامه دارد.

