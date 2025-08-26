آغاز اکران آنلاین «خانه ارواح» از امشب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده از سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب در سینما آنلاین فیلم‌نت منتشر می‌شود.

این فیلم محصول ایران در سال ۱۴۰۳ است و پژمان جمشیدی، کاظم سیاحی، نازنین بیاتی، سروش صحت، نادر فلاح، علی استادی، معصومه قاسمی‌پور، مرتضی آقاحسینی، رضا کیانیان و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند. تماشای این اثر برای افراد بالای ۱۵ سال مناسب در نظر گرفته شده است.

«خانه ارواح» داستان شاهرخ و مرتضی است که در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در یک زایشگاه به دنیا می‌آیند. سال‌ها بعد، در روزهای جنگ ایران و عراق و بمباران شهرها، دوباره سر راه هم قرار می‌گیرند و وارد خانه‌ای متروکه در مقابل همان زایشگاه می‌شوند. ورود آن‌ها به این خانه و مواجهه با صاحبان قدیمی آن در دوره‌های تاریخی مختلف، سرآغاز ماجراهایی عجیب می‌شود که شاهرخ و مرتضی را درگیر کشف حقیقت و حل رازهای گذشته می‌سازد.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: کیارش اسدی‌زاده، تهیه‌کننده: امیرشهاب رضویان، نویسندگان: کیارش اسدی‌زاده، شاهرخ کافی، کامبیز بابایی، سرمایه‌گذار: اکبر سعادت‌نیا، مجری طرح: کامبیز بابایی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، فیلمبردار: پویان آقابابایی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، موسیقی: علی شهبازی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح لباس: محمد محمدی، مدیر برنامه‌ریزی: محمد ثقفی، منشی صحنه: نائله شریفی، دستیار اول کارگردان: وحید شیخلر، دستیار دوم کارگردان: نوید کرم‌پور، مدیر جلوه‌های بصری: حسن ایزدی، مدیر تولید: فرهاد کی‌نژاد، مدیر تدارکات: مسعود شرفی‌کیا، عکاس: حبیب مجیدی، فیلمبردار پشت صحنه: سحر رجبیان، گرافیک: فرنوش هنری، مدیر صدابرداری: بابک اردلان، مجریان گریم: صادق مشهدی، سمانه مرادیان، مشاور رسانه‌ای: آیدا اورنگ، امور تبلیغات: مسعود رفیع‌زاده.

بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

