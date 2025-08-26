آغاز اکران آنلاین «خانه ارواح» از امشب
فیلم سینمایی «خانه ارواح» از امروز سهشنبه در سینما آنلاین فیلمنت منتشر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلمنت، فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدیزاده از سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب در سینما آنلاین فیلمنت منتشر میشود.
این فیلم محصول ایران در سال ۱۴۰۳ است و پژمان جمشیدی، کاظم سیاحی، نازنین بیاتی، سروش صحت، نادر فلاح، علی استادی، معصومه قاسمیپور، مرتضی آقاحسینی، رضا کیانیان و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند. تماشای این اثر برای افراد بالای ۱۵ سال مناسب در نظر گرفته شده است.
«خانه ارواح» داستان شاهرخ و مرتضی است که در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در یک زایشگاه به دنیا میآیند. سالها بعد، در روزهای جنگ ایران و عراق و بمباران شهرها، دوباره سر راه هم قرار میگیرند و وارد خانهای متروکه در مقابل همان زایشگاه میشوند. ورود آنها به این خانه و مواجهه با صاحبان قدیمی آن در دورههای تاریخی مختلف، سرآغاز ماجراهایی عجیب میشود که شاهرخ و مرتضی را درگیر کشف حقیقت و حل رازهای گذشته میسازد.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: کیارش اسدیزاده، تهیهکننده: امیرشهاب رضویان، نویسندگان: کیارش اسدیزاده، شاهرخ کافی، کامبیز بابایی، سرمایهگذار: اکبر سعادتنیا، مجری طرح: کامبیز بابایی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، فیلمبردار: پویان آقابابایی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، موسیقی: علی شهبازی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح لباس: محمد محمدی، مدیر برنامهریزی: محمد ثقفی، منشی صحنه: نائله شریفی، دستیار اول کارگردان: وحید شیخلر، دستیار دوم کارگردان: نوید کرمپور، مدیر جلوههای بصری: حسن ایزدی، مدیر تولید: فرهاد کینژاد، مدیر تدارکات: مسعود شرفیکیا، عکاس: حبیب مجیدی، فیلمبردار پشت صحنه: سحر رجبیان، گرافیک: فرنوش هنری، مدیر صدابرداری: بابک اردلان، مجریان گریم: صادق مشهدی، سمانه مرادیان، مشاور رسانهای: آیدا اورنگ، امور تبلیغات: مسعود رفیعزاده.
بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.