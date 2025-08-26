در مراسم رونمایی فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» مطرح شد:
تقدیم فیلم «تابستانی که برف آمد» به پدران زحمتکش ایران
مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیهکنندگی مریم بحرالعلومی شامگاه دوشنبه ۳ شهریورماه توسط گروه سینمایی هنر و تجربه و با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، مریم بحرالعلومی تهیهکننده فیلم پیش از نمایش فیلم با خیرمقدم و خوشامدگویی به مخاطبان گفت: ابتدا میخواهم جای کارگردان فیلم، سرکار خانم نسیم فروغ، را خالی کنم. متأسفانه ایشان در کنار ما نیستند، چراکه در کشور دیگری زندگی میکنند و امکان برنامهریزی برای حضور در این مراسم را نداشتند و واقعاً جای ایشان خالی است. وجه مشترک من و نسیم فروغ، پدران آسمانیمان بودند که اساساً سلام و آشنایی ما از همانجا آغاز و حاصل آن، این فیلم شد. به همین دلیل دوست دارم این اکران دوستداشتنی در کنار شما عزیزان را بهتمامی پدران سختکوش، زحمتکش، ازخودگذشته و عزیز ایران بزرگ تقدیم کنم.
وی افزود: از گروه «هنر و تجربه» صمیمانه تشکر میکنم که همواره فرصت نمایش فیلمهای متفاوت و دغدغهمند را فراهم میکنند تا این فیلمها بتوانند روی پرده سینما با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند
این تهیهکننده سینما که خود نیز تجربه کارگردانی چند اثر سینمایی را دارد با اشاره به اهمیت حضور بازیگران حرفهای در آثار مستقل ادامه داد: همانطور که حمایت مخاطب و همراهی مسئولان و دستاندرکارانی متل گروه سینمایی هنر و تجربه از این نوع سینما اهمیت دارد، همراهی عوامل و بازیگران سینما نیز با چنین آثاری اهمیت ویژهای دارد. سینمایی که برای خودِ سینما هزینه میکند و برایش ساعتها مطالعه، زمان و هزینه صرف میشود و نتیجه آن، آثاری ازایندست است که امشب یکی از آنها را روی پرده خواهید دید. باتوجهبه شرایط اقتصادی فعلی، میتوان گفت تولید چنین آثاری هم هنر میخواهد و هم تجربه. واقعاً در این فضا و با شرایط تولید مستقل فیلمسازی بسیار سخت است؛ اما ما همچنان دلگرم به همراهی و حضور شما مخاطبان هستیم
وی در ادامه عوامل این اثر را معرفی کرد و افزود: میتوانم بگویم تقریباً همه این عزیزان حاضر در کنار ما، بهعلاوه آنهایی که حضور ندارند، از بهترینهای سینما هستند. در سالهایی که چه بهعنوان دستیار کارگردان، چه در برنامهریزی و چه در تهیهکنندگی تجربه داشتهام، همیشه تلاش کردهام بهترینها را انتخاب کنم. برای فیلم «تابستانی که برف آمد» نیز گلچینی از دوستان و همکاران باتجربه در کنار ما بودهاند که حضورشان برای من و خانم نسیم فروغ، نعمتی بزرگ محسوب میشود و خوشبختانه توانستیم این فیلم را در یکی از تابستانهایی که واقعاً برف آمد، فیلمبرداری کنیم. البته جهت تکمیل مراحل پس از تولید فیلم وقفهای داشتیم و نهایتاً پارسال فیلم آماده نمایش شد. از روز چهارشنبه این هفته ۵ شهریور نیز انشاءالله در سینماهای «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.
رضا اخلاقی راد بازیگر این فیلم نیز با تشکر از حضور مخاطبان گفت: فکر میکنم که این فیلم آخرین فیلم مستقلی بود که کار کردم و به نظر میآید که امروز جریان فیلمسازی مستقل دیگر بیرمق شده است. حضور شما مخاطبان باعث دلگرمی این جریان فیلمسازی است که افتانوخیزان به مسیرش ادامه میدهد. ما با سختیهای بسیار زیادی این فیلم را به سرانجام رساندیم و امیدوارم که از آن حمایت کنید و از تماشای فیلم لذت ببرید. ساخت این فیلم مدیون زحمات خانم بحرالعلومی است و در نهایت با حداقلهایی که در اختیار داشتیم تلاش کردیم تا فیلمی لایق و برازنده نگاه شما بسازیم.
علی کیان ارثی صدابردار فیلم نیز گفت: این فیلم در شرایطی بسیار سخت و با بودجهای کاملاً مستقل ساخته شد به همین سبب امیدوارم مخاطبان ازایندست آثار حمایت کنند و از دیدن این فیلم لذت ببرید.
فاطیما اباحمزه نویسنده فیلمنامه فیلم نیز گفت: لازم میدانم یک تشکر ویژه از خانم مریم بحرالعلومی داشته باشم، چراکه کارکردن با من بهعنوان نویسنده اثر همیشه سخت است و تنها تهیهکنندهای که با صبوری سبب شد فیلمنامه را شاید چهار یا پنج بار بازنویسی کنم ایشان بودند. درحالیکه حتی نام اولیه فیلممان، «ارهماهی» نیز از دست رفت. اما ایشان پای فیلم ایستادند، پروانه ساخت و نمایش فیلم را گرفتند، موضوع ملتهب فیلم سبب شد که مسیر گرفتن پروانه ساخت، سخت و دشوار باشد و امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید.
وی افزود: به نظرم فیلمهای مستقل علاوه بر اینکه با بودجه مستقل ساخته میشوند، به دلیل موضوعشان نیز نیازمند توجه ویژه هستند و شخصاً سینمای «هنر و تجربه» را ارزشمندتر از سینمای بدنه میدانم؛ چراکه به موضوعاتی میپردازد که در سینمای بدنه مغفول میمانند.
امین ایمانی یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز گفت: حضور در این اثر و همکاری با خانم بحرالعلومی باعث شد دوستان تازهای پیدا کنم؛ همچنین لازم میدانم یادی کنم از زندهیاد سید ابراهیم بحرالعلومی، پدر بزرگوار خانم بحرالعلومی عزیز که من افتخار داشتم حدود بیست سال پیش در سریال «کلاه پهلوی» با ایشان همکاری کنم و از ایشان بیاموزم.
محمد حیدری یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز گفت: من در این کار نقش کوتاهی داشتم و بیشتر بهخاطر علاقهای که به همکاری با خانم بحرالعلومی داشتم در این پروژه حضور یافتم و از مخاطبان خواهش میکنم از سینمای «هنر و تجربه» حمایت کنند.
مژگان عیوضی طراح صحنه و لباس نیز گفت: من به همراه همکارم، خانم فرحناز نادری، بهعنوان طراح صحنه و لباس در این فیلم حضور داشتم. امیدوارم در اکران، موفقیتی که حق این فیلم است نصیبش شود.
روژان ایرجی بازیگر دیگر فیلم نیز گفت: بسیار خوشحالم که بهعنوان بازیگر سهم کوچکی در این اثر داشتم و از مریم بحرالعلومی بهخاطر زحماتش برای این فیلم تشکر میکنم.
فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیهکنندگی مریم بحرالعلومی از روز چهارشنبه ۵ شهریور در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه اکران میشود.