هفتاد وپنجمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

هفتاد وپنجمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «فراتر از فرماندهی» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هفتاد وپنجمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «فراتر از فرماندهی» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان» و «راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم مهدی امیریان با تیتر «تحولی در معادلات منطقه ای» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون نگاهی تفصیلی برمدیریت راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس، روایتی از زندگی و همراهی دو برادر شهید «حسن و محمد باقری» با عنوان «محمد کو ندارد نشان از حسن»، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «تعجیل و تردید»، بررسی مسائل سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی در گفتگوی تفصیلی با مهندس «محسن کنگرلو» از اعضای اصلی ستاد فجر اسلام و دستیار شهید بهشتی، نگاهی بر زندگی شخصی و کاری شهید «امیرعلی حاجی زاده» با عنوان «فراتر از فرماندهی»، گفت‌وگو با سید «حسین هاشمی»؛ اولین عکاس سانحه سقوط هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو وینسنس آمریکا، روایت زندگی سردار شهید «محمود باقری» از زبان برادر با عنوان «بچه هیاتی»، یادداشت شفاهی دکتر «موسی حقانی» دربارههویت ملی و جنگ ۱۲ روزه، تحلیلی بر روند آغازین جنگ تحمیلی تا عملیات رمضان با عنوان «از بازدارندگی تا اقدام»، نگاهی به کارنامه پرکارترین بازیگران در سینمای جنگ با عنوان «مردان جنگی»، درس‌های بزرگ رسانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه و… پرداخته شده است.

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «داوود عامری» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

