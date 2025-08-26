به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «حرفه‌ای» به نویسندگی و کارگردانی حسین شیدایی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدصادق سیادت، پس از اتمام فیلمبرداری در تهران، مراحل فنی خود را به پایان رساند. این اثر کمدی-جنایی که روایتگر مأموریت یک قاتل است، همزمان با پایان مراحل فنی، با رونمایی از پوستر رسمی‌اش آماده حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی شد.

کیان زمانی، علیرضا هاشمی، زهرا شجاعی، ملیکا شاهچراغ، آبان گلمراد، شادن گلزار و غزال مهرانفر در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «حرفه‌ای» آمده است: یادمه بهم گفت یه آدم اشتباهی میتونه زندگیتو نابود کنه، کاش حرفشو جدی میگرفتم.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مشاور هنری کارگردان: امیرحسین مهماندوست، دستیار کارگردان: امیرحسین حسن تبار، منشی صحنه: پانیذ میرزایی، مدیر فیلم برداری و طراح نور: امیر رضا لطفی، دستیار فیلمبردار: پیمان امیری، صدا بردار: علیرضا شاهمرادی، تدوین و صداگذاری: علیرضا کرمی، آهنگساز: علیرضا شاهمرادی، مدیر تولید: یحیی شاکری، دستیار تولید: مهدی مرادی نیا، طراح صحنه: لیلی رضایی، طراح و مجری گریم: فاطیما شجاعی، طراح لباس: ملیکا افسری راد، عکاس: مسیح اکبری و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت، طراح پوستر: سارا ازوار، طراح لوگوتایپ: حمیدرضا شاهپسند و کالریست: صادق باقری اشاره کرد.

این فیلم کوتاه پس از پایان مراحل فنی و رونمایی رسمی از پوستر، در راه حضور در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی است.

