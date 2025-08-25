سینما در مرداد چقدر فروخت؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، طبق آمارهای به ثبت رسیده، از ابتدا تا پایان مردادماه سال جاری، ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۹ مخاطب در مجموع ۷۵ هزار و ۷۴۱ سانس به تماشای آثار روز سینمای ایران نشستند و بدین ترتیب، مجموع فروش فیلم‌های حال حاضر اکران، به ۲۴۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۰۶ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد به‌عنوان پرمخاطب‌ترین روز ماه، ۲۷۱ هزار و ۳۶۹ مخاطب راهی ۲۶۵ مجموعه سینمایی در سراسر کشور شدند.

گفتنی است این میزان استقبال در روز سه‌شنبه و هم‌زمان با اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت صورت گرفت.

همچنین روز جمعه سوم مردادماه، گیشه سینمای ایران بیشترین میزان فروش در طول یک ماه گذشته را ثبت کرد و مجموعه فیلم‌ها طی ۳هزار و ۸۱ سانس به روی پرده رفتند و با حضور ۱۶۵هزار و ۴۳۶مخاطب، میزان فروشی معادل با ۱۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۲۰ تومان حاصل شد.

براساس آمارهای احصا شده، پردیس‌های سینمایی «کوروش» با ۱۶۲ هزار و ۸۰۵ مخاطب، «ایران‌مال» با ۱۱۹هزار و ۲۸ مخاطب، «آزادی» با ۷۲هزار و ۴۳۶ مخاطب، «هدیش‌مال» با ۶۰ هزار و ۳۸۰ مخاطب و «مگامال» با ۵۶هزار و ۲۳۴ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۵ مجموعه سینمایی پرمخاطب در شهر تهران معرفی شدند.

در سایر استان‌های کشور نیز، پردیس «هنر شهرآفتاب» در شهر شیراز با ۶۹هزار و ۴۵۸ مخاطب، «اکومال» در کرج با ۵۴ هزار و ۹۰۶ مخاطب، «هویزه» در مشهد با ۵۴ هزار و ۳۳۴ مخاطب، «سیتی سنتر» در اصفهان با ۴۸ هزار و ۴۶۸ مخاطب و «ساحل» در اصفهان با ۴۳ هزار و ۳۵ مخاطب به ترتیب به‌عنوان ۵ سینمای پر تماشاگر در شهرستان‌ها بودند.

همچنین فیلم‌های «مرد عینکی» با ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۴۹۵ تماشاگر، «پیر پسر» با ۷۱۵ هزار و ۶۷۹ تماشاگر، «زن و بچه» با ۶۸۵ هزار و ۶۸۷ مخاطب و « صددام» با ۱۴۷ هزار و ۲۲۱ مخاطب، به ترتیب به‌عنوان ۴ فیلم پرمخاطب مرداد در سراسر کشور معرفی شدند.

از ابتدای سال تاکنون سینمای ایران پذیرای ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۴۴ مخاطب بوده است و مجموعه فیلم‌های به نمایش درآمده، فروشی بالغ‌بر ۸۵۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۶۷۱ تومان را تجربه کرده‌اند.

