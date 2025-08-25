سینما در مرداد چقدر فروخت؟
در پنجمین ماه سال و با وجود ایام تعطیل و مناسبتهای ملی و مذهبی، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰هزار مخاطب راهی سالنهای سینما شدند و مجموع فروش فیلمهای حاضر در چرخه اکران در مرداد، به بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، طبق آمارهای به ثبت رسیده، از ابتدا تا پایان مردادماه سال جاری، ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۹ مخاطب در مجموع ۷۵ هزار و ۷۴۱ سانس به تماشای آثار روز سینمای ایران نشستند و بدین ترتیب، مجموع فروش فیلمهای حال حاضر اکران، به ۲۴۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۰۶ تومان رسید.
بر اساس این گزارش، روز سهشنبه ۱۴ مرداد بهعنوان پرمخاطبترین روز ماه، ۲۷۱ هزار و ۳۶۹ مخاطب راهی ۲۶۵ مجموعه سینمایی در سراسر کشور شدند.
گفتنی است این میزان استقبال در روز سهشنبه و همزمان با اجرای طرح فروش نیمبهای بلیت صورت گرفت.
همچنین روز جمعه سوم مردادماه، گیشه سینمای ایران بیشترین میزان فروش در طول یک ماه گذشته را ثبت کرد و مجموعه فیلمها طی ۳هزار و ۸۱ سانس به روی پرده رفتند و با حضور ۱۶۵هزار و ۴۳۶مخاطب، میزان فروشی معادل با ۱۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۲۰ تومان حاصل شد.
براساس آمارهای احصا شده، پردیسهای سینمایی «کوروش» با ۱۶۲ هزار و ۸۰۵ مخاطب، «ایرانمال» با ۱۱۹هزار و ۲۸ مخاطب، «آزادی» با ۷۲هزار و ۴۳۶ مخاطب، «هدیشمال» با ۶۰ هزار و ۳۸۰ مخاطب و «مگامال» با ۵۶هزار و ۲۳۴ مخاطب، به ترتیب بهعنوان ۵ مجموعه سینمایی پرمخاطب در شهر تهران معرفی شدند.
در سایر استانهای کشور نیز، پردیس «هنر شهرآفتاب» در شهر شیراز با ۶۹هزار و ۴۵۸ مخاطب، «اکومال» در کرج با ۵۴ هزار و ۹۰۶ مخاطب، «هویزه» در مشهد با ۵۴ هزار و ۳۳۴ مخاطب، «سیتی سنتر» در اصفهان با ۴۸ هزار و ۴۶۸ مخاطب و «ساحل» در اصفهان با ۴۳ هزار و ۳۵ مخاطب به ترتیب بهعنوان ۵ سینمای پر تماشاگر در شهرستانها بودند.
همچنین فیلمهای «مرد عینکی» با ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۴۹۵ تماشاگر، «پیر پسر» با ۷۱۵ هزار و ۶۷۹ تماشاگر، «زن و بچه» با ۶۸۵ هزار و ۶۸۷ مخاطب و « صددام» با ۱۴۷ هزار و ۲۲۱ مخاطب، به ترتیب بهعنوان ۴ فیلم پرمخاطب مرداد در سراسر کشور معرفی شدند.
از ابتدای سال تاکنون سینمای ایران پذیرای ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۴۴ مخاطب بوده است و مجموعه فیلمهای به نمایش درآمده، فروشی بالغبر ۸۵۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۶۷۱ تومان را تجربه کردهاند.