نمایشگاه گروهی «چشمانِ مشاهدهگر» در عمان
آثار ۱۴ هنرمند ایرانی در ۵ رشته هنری در «چشمانِ مشاهدهگر» به شکل آنلاین در عمان به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «چشمانِ مشاهدهگر» در ۵ رشته هنری نقاشی، نقاشیخط، تصویرسازی، کتیبهنویسی و عکاسی، با شرکت ۱۴ هنرمند ایرانی، روز دوشنبه، ۳ شهریور ماه سال جاری به صورت آنلاین در کشور عُمان به نمایش گذاشته میشود.
محفل هنری راجا و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و فرزاد جمشیددانایی عکاس و مدیر محفل هنری راجا، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.
گفتنی است؛ آرزو صالحی فیلمساز و طراح گرافیک، پوستر نمایشگاه گروهی «چشمانِ مشاهدهگر» را طراحی کرده است.
در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است:
«چشمها نخستین راویان ما هستند.
آنها جهان را در تکههایی از نور و سایه، حقیقت و خیال گرد میآورند. برای هنرمند، چشمها چیزی فراتر از ابزار دیدناند – آنها دروازههای ادراکاند؛ شاهدان زیبایی، رنج و تخیل. بهواسطهی دست، آنچه چشمها نظاره میکنند به فرم، رنگ و بیان دگرگون میشود.
این نمایشگاه جشن گفتوگویی خاموش میان دیدن و آفرینش است؛ ادای احترامی به نگاه، که امکان هنر را فراهم میسازد.»
اسامی هنرمندان شرکتکننده به این شرح است:
نرگس محبی، امین ابراهیمی درکوئی، سیده ثریا مجتهد سیستانی، فاطمه شیرغلامی، ریحانه وطنخواه، مریم اصلانی، رویا طهورا، ایران چراغی، مینو محمدی شایسته، یونس مرادی، سیدابوالفضل عدل، پریا کشاورز، پوریا کشاورز، ناهید کشاورزپور.
علاقهمندان به هنرهای تجسمی برای تماشای ۲۱ اثر راه یافته به «چشمانِ مشاهدهگر» میتوانند تا روز شنبه، ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ به کانال تلگرامی محفل هنری راجا به نشانی: https://t.me/RajaArtCircle و همچنین، سایت رسمی موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی به نشانی: http://aynazzareiiraaa.com/ مراجعه کنند.