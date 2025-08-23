دانشنامه اینترنتی امام رضا (ع) با بیش از۵۰۰ مطلب در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام والمسلمین احمداکبری، مدیرپایگاه حوزه نت در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام شهادت هشتمین امام شیعیان اظهارکرد: این دانشنامه غنی با برخورداری از 575 مطلب شامل؛ گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه، مجلات و مقالات در قالب 16 کلان موضوع به منظور استفاده کاربران ارائه شده است.

وی افزود:«شناسنامه امام رضا(ع)»، «زندگانی و دوره ی امامت امام رضا (ع)»، «شهادت امام رضا (ع)»،«فضائل و کرامات امام رضا (ع)»، «سیره عبادی امام رضا (ع)»، «سیره سیاسی امام رضا (ع)»، «سیره علمی و فرهنگی امام رضا (ع)»، «سیره اخلاقی و تربیتی امام رضا (ع)»، «شاگردان و یاران امام رضا (ع)»، «پرتوهایی از سخنان امام رضا (ع)»، «امام رضا (ع)، زیارت و توسل»، «برکات حضور امام رضا (ع) در ایران»، «امام رضا (ع) از منظر دیگران»، «امام رضا (ع) در آینه ی هنر و ادب»، «کتاب شناسی امام رضا (ع)» و «امام رضا (ع) در اینترنت و رسانه» از جمله موضوعات اصلی این دانشنامه می باشد که خود شامل مطالب متنوع دیگری است.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به این دانشنامه مناسبتی عنوان دیگری از جمله؛ علمای مدفون در جوار حرم رضوی، حضور امام زادگان در ایران، گسترش تشیع در ایران، وضعیت خاص شیعیان و ویژگی امامت امام(ع)، سفر حضرت به خراسان، علماء خراسان، فرزندان امام(ع)، سادات رضوی، ولایتعهدی، امام و خلافت را مورد مطالعه قرار دهند.

علاقه مندان می توانند جهت استفاده از این دانشنامه معنوی به نشانی اینترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/4928 مراجعه کنند.

مراجعه کنند.

