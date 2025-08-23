خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گیلان با توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند هم‌اندازه نفت برای کشور ثروت‌آفرینی کند/ صیانت از میراث‌فرهنگی، رسالتی ملی و تمدنی است

گیلان با توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند هم‌اندازه نفت برای کشور ثروت‌آفرینی کند/ صیانت از میراث‌فرهنگی، رسالتی ملی و تمدنی است
کد خبر : 1676961
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شورای اداری شهرستان لاهیجان با تأکید بر نقش راهبردی گردشگری در اقتصاد ملی تصریح کرد: تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان گیلان، این ظرفیت را فراهم می‌سازد که این استان در سطحی معادل صنعت نفت، به تولید ثروت و درآمد پایدار برای کشور دست یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری صبح شنبه یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ در نشست شورای اداری شهرستان لاهیجان که با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مردم لاهیجان و سیاهکل، فرمانداران و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، ضمن تبیین اهمیت گردشگری در معادلات توسعه‌ای کشور گفت: اگر تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور هدفمند بر حوزه زیرساخت‌های گردشگری گیلان معطوف کنیم، این استان می‌تواند در تراز صنعت نفت برای کشور درآمدزایی کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فرد گیلان اظهار داشت: در حالی که بسیاری از استان‌ها برای معرفی جاذبه‌های خود نیازمند صرف هزینه‌های تبلیغاتی هستند، گیلان به‌تنهایی برند گردشگری است؛ کافی است زیرساخت‌ها تقویت شود تا این استان به مقصدی جهانی بدل شود.

گردشگری؛ موتور محرکه توسعه پایدار

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه گردشگری تنها به اقامتگاه و رستوران محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: گردشگری زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود؛ از صنایع‌دستی و حمل‌ونقل گرفته تا خدمات شهری و بازارهای محلی. امروز دولت به این باور رسیده است که گردشگری می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه ملی عمل کند.

صالحی‌امیری با اشاره به گزارش‌های معاونت گردشگری گفت: در فروردین‌ماه امسال، ورود گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است؛ این آمار نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما در جذب گردشگر و تمرکز بر کشورهای هدف‌گذاری شده، مسیری درست و آینده‌ساز بوده است.

ثبت جهانی آثار و جایگاه تمدنی گیلان

وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد ثبت جهانی آثار تاریخی کشور گفت: بیش از ۵۰ اثر در نوبت ثبت‌جهانی قرار دارند و برخی از مجموعه‌ها همچون مساجد تاریخی برای تسریع فرآیند، به‌صورت تجمیعی در دستور ثبت قرار گرفته‌اند.

صالحی‌امیری در خصوص جایگاه گیلان در تمدن ایرانی تأکید کرد: گیلان با شهرهایی چون لاهیجان و سیاهکل، گنجینه‌ای از تاریخ، فرهنگ و طبیعت است که هنوز در سطح بین‌المللی ناشناخته مانده است. ایران در حوزه میراث‌تاریخی نه کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر است و رسالت ما شناسایی و دعوت از گردشگران فرامرزی برای تجربه این میراث بی‌همتاست.

صیانت، حفاظت و توسعه؛ مأموریت‌های بنیادین وزارتخانه

وزیر میراث‌فرهنگی سه مأموریت کلیدی وزارتخانه را «صیانت، حفاظت و توسعه» برشمرد و تأکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی، یک وظیفه ملی و تمدنی است که تحقق آن نیازمند همکاری مدیران محلی، نخبگان دانشگاهی و جامعه فرهنگی است.

قدردانی از گیلان و مردم مهمان‌نواز آن

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از نقش‌آفرینی گیلان در شرایط بحرانی اخیر یادآور شد: استان گیلان توانست با مدیریتی کارآمد، سه برابر جمعیت خود را در قالب مهمانان جنگی پذیرش کند. این مهم نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی و فرهنگی عظیم این استان است.

وی افزود: دولت هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست و تمام تلاش‌ها در جهت تأمین یک زیست شرافتمندانه برای ملت ایران سامان یافته است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با ابلاغ پیام سلام ریاست‌جمهوری به مردم «خون‌گرم، فرهنگ‌دوست و مهمان‌نواز گیلان»، از همراهی مدیران استانی در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری قدردانی کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور