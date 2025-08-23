به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه جمعه در جریان سفر رسمی به استان گیلان و با همراهی استاندار گیلان، فرماندار رودسر و نماینده شهرستان‌های رودسر و املش، از خانه خلاقیت و نوآوری چادرشب در روستای قاسم‌آباد چابکسر بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت جایگاه گیلان در جغرافیای فرهنگی و گردشگری ایران، اظهار داشت: هدف اصلی ما از حضور در این منطقه، تمرکز بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی روستای قاسم‌آباد است؛ روستایی که در عرصه ملی و بین‌المللی، هم به‌عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شود و هم به‌مثابه پایگاهی برای تولید هنری، فرهنگی و هویتی کشور جایگاه ویژه دارد.

صالحی‌امیری ضمن تجلیل از تلاش و نقش‌آفرینی زنان هنرمند این منطقه خاطرنشان کرد: سه محور راهبردی در حوزه صنایع‌دستی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد؛ نخست، حل مسئله بیمه هنرمندان که جلسات منظمی با سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه برگزار شده و به‌زودی اخبار امیدبخشی اعلام خواهد شد؛ دوم، بازاریابی داخلی و خارجی برای ارتقای فروش و توسعه بازار مصرف و سوم، شناسایی بازارهای جدید در عرصه بین‌الملل به‌ویژه در منطقه خلیج‌فارس، آسیای شرقی، قفقاز و اروپا.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلان وزارتخانه در حوزه تجارت فرهنگی، افزود: کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع گمرکی، توسعه فروش آنلاین و بهره‌گیری از بازارهای مرزی و صادرات مستقیم در دستور کار قرار دارد تا صنایع‌دستی ایرانی بتوانند با سهولت بیشتری وارد عرصه جهانی شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، خواستار اختصاص سهمیه ویژه برای استان گیلان در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع‌دستی شد و تأکید کرد: در نخستین نمایشگاه بین‌المللی خارج از کشور، نماینده‌ای از روستای جهانی قاسم‌آباد حضور خواهد داشت تا پیام اصالت و خلاقیت هنری این خطه به جهان مخابره شود.

صالحی‌امیری در پایان، با تجلیل از مردمان خون‌گرم و مهمان‌نواز گیلان، گفت: قاسم‌آباد نه‌تنها نماد هویت و فرهنگ اصیل ایرانی است، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای ملی و جهانی، وظیفه ماست که با همه ظرفیت‌ها از آن صیانت کنیم و آینده‌ای درخشان برای این میراث‌کهن رقم بزنیم.

