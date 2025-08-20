به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تورکنسرت، در ادامه اجراهای تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در فضای باز مجموعه آزادی تهران، این کنسرت به مدت پنج شب در شهریور ماه برگزار می‌شود.



اجراهای جدید از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ و همچون گذشته در فضای باز مجموعه آزادی تهران خواهد بود. شب‌های دیگر اجرا متعاقبا اعلام می‌شود.



بلیت‌فروشی این کنسرت از ساعت ۱۲ ظهر ۳۰ مرداد در سامانه ایران تیک به نشانی www.irantic.com آغاز می شود.



تور کنسرت «ایرانم» در خرداد و تیر ۱۴۰۴ به مدت ۱۳ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار و با استقبال مخاطبان مواجه شد که به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متوقف شد.



مجموعه این کنسرت‌ها به تهیه‌کنندگی محسن خباز توسط موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب و آهنگ اشتیاق و با حمایت توبانک، شعبه مجازی بانک گردشگری به اجرا درمی‌آید.

