تدارک ویژه تلویزیون برای روزهای پایانی ماه صفر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، شبکه های تلویزیون برای همراهی با مخاطبان در روزهای پایانی ماه صفر، مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی را تدارک دیده اند.

این برنامه‌ها شامل ویژه‌برنامه‌های مذهبی، سخنرانی‌ خطبای دینی و کارشناسان، پوشش زنده مراسم های عزاداری، ارتباط مستقیم با اماکن مقدس خواهد بود.

شبکه‌های سیما با این ویژه‌برنامه‌ها تلاش دارند تا همزمان با ایام سوگواری خاندان عصمت و طهارت (ع)، فضایی معنوی و همدلانه برای مخاطبان خود ایجاد کنند.



«توحید خانه» شبکه یک سیما در سوگواری روزهای پایانی ماه صفر

به مناسبت روزهای پایانی صفر یازدهمین فصل «توحید خانه» در سه قسمت تولید شده است.

«توحید خانه» به میزبانی محمدجواد استادی با موضوع تمدن رضوی و آینده پیش رو به گفتگو با دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این خصوص خواهد پرداخت.

آیتم های متعدد همچون معرفی کتاب تمدن رضوی، ابعاد تمدنی حضور حضرت رضا (ع) و نگاهی به آینده از دیگر بخش های این برنامه هستند.

«توحید خانه» به تهیه کنندگی امیر جلیلی نژاد روز جمعه 31 مردادماه ساعت 11:15 و شنبه و یکشنبه ساعت 17 پخش خواهد شد. این برنامه در گروه معارف اسلامی شبکه یک تهیه شده است.

مستند «مدرسه دو درب» جزئیات مرمت مدرسه دو درب حرم رضوی را روایت می کند. این مستند نیز شنبه ساعت 20 و مستند «مجاوران» ساعت 18:30 از قاب شبکه یک روی آنتن می رود.

مستند «قصیده کوچ» روایت روند جابجایی گلدسته قدیمی حرم امام رضا (ع) روز یکشنبه ساعت 8 از شبکه یک پخش می شود.

این اثربه کارگردانی رسول صداقت با نگاهی دقیق به مراحل جابجایی، تلاش‌ها و ارزش تاریخی این گلدسته، یکی از پروژه‌های مهم مرمتی را به تصویر می‌کشد.





«روضه خورشید» شبکه دو در روزهای پایانی ماه صفر

در این ایام، «روضه خورشید» ویژه‌برنامه‌ عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) و روزهای پایانی ماه صفر هر شب تا اول شهریور حوالی ساعت 23:15 پخش می‌شود. این برنامه محصول گروه معارف اسلامی، با مداحی حاج محمود کریمی، فضای صحن و سرای ملکوتی امام مهربانی‌ها را به تصویر می‌کشد و فرصتی برای دلدادگی و تجدید پیمان عاشقان با بارگاه نورانی رضوی فراهم می‌آورد.

«از مامان بگو» هر شب حوالی ساعت 22 با محوریت نقش مادران شهدا در تربیت نسل مؤمن و مقاوم روانه آنتن می‌شود. این برنامه به روایت‌های صمیمی از زندگی و آرمان‌های شهدای مقاومت می‌پردازد. «از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو، با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی و به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی کوشیده است ستارگان آسمان ایثار را از دریچه مادرانشان معرفی کند؛ مادرانی که با مهر و صلابت، فرزندانی رشید و عاشورایی را پرورده‌اند.

«زمانه» برنامه‌ای گفت‌وگومحور محصول گروه معارف اسلامی است، که در شب‌های پایانی ماه صفر چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت 23:45 پخش خواهد شد. «زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و تهیه‌کنندگی سید مجید اکرمی، میزبان گفت‌وگوهایی ویژه متناسب با این روزهاست.

«سخنرانی مذهبی» هر روز حوالی ساعت 6:15 صبح، سخنرانی‌هایی متناسب با حال و هوای روزهای پایانی ماه صفر از آنتن شبکه دو پخش خواهد شد و فرصتی برای آغاز روزی معنوی و معرفت‌افزا در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

مداحی‌های ویژه در خلال برنامه‌ها و نیز فیلم های سینمایی متناسب با روزهای پایانی ماه صفر، برای تکمیل حال و هوای معنوی این ایام، تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.





«مخاطب خاص» شبکه سه در روزهای اخر ماه صفر

برنامه «سمت خدا» در روزهای شنبه و یکشنبه 1 و 2 شهریور به صورت زنده از مشهد مقدس پخش می شود. این برنامه با حضور دکتر رفیعی و حجت الاسلام شریفیان روی آنتن می رود.

برنامه «مخاطب خاص» از پنجشنبه 30 مرداد تا روز یکشنبه 2 شهریور نیز به صورت زنده از مشهد مقدس پخش می شود. این برنامه با اجرای رسالت بوذری با دعوت از کارشناسان مذهبی و مداحان از شبکه سه پخش می شود.

برنامه «سلام صبح بخیر» با توجه به ایام عزاداری با حضور مهمانان و کارشناسان به صورت مناسبتی پخش می شود.





«چهارگاه» شبکه چهار در روزهای پایانی صفر

قسمت پنجم و آخر «ملک رضوان» که به تاثیر حضور و اندیشه های امام رضا علیه السلام بر هویت سرزمینی ایران می پردازد در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی در برنامه «چند دقیقه برای تفکر» در روز جمعه ویژه رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله است. و در روز یکشنبه ۲ شهریور ویژه شهادت امام رضا علیه السلام، که به ترتیب در ساعت ۱۶ و ۱۹ به روی آنتن می روند.

مستند «طلوع و غروب آندلس» برای روز جمعه ۳۱ مرداد در نظر گرفته شده که در ساعت ۲۲ از شبکه چهار به نمایش درمی‌آید و در روز یکشنبه ۲ شهریور مصادف با روز شهات امام رضا علیه السلام، در ساعت ۱۷:۳۰ قسمت اول مستند «ایران، مشهدالرضا» پخش خواهد شد که شامل نگاهی به صحن ها، رواق ها، ایوان ها و چگونگی نام گذاری اماکن اطراف حرم رضوی و بررسی معماری به کار رفته در حرم مطهر است.

همچنین مستند «سلام بر علی پسر موسی»، که در روز شنبه ساعت ۲۱ به روی آنتن می رود مستندی است درباره فردی از روستای حشمت آباد در میانه راه قدیم تربت جام به مشهد که بدون هیچ امکان مالی با سفر به این روستا به کار چوپانی می‌پردازد و با تلاش و کوشش مداوم، محبوب دل‌ها و موکب‌دار امام هشتم علیه السلام می‌شود.

برنامه «چهارگاه» که به بررسی نغمات عاشورایی می پردازد همچنان در روزهای چهارشنبه تا جمعه 29 تا 31 مرداد ساعت ۱۴:۳۰ پخش خواهد شد.





«نسیمی شو» شبکه نسیم در آخرین روزهای ماه صفر

برنامه های «از سرگذشت» ساعت 21:30، «من حسین (ع) را دوست دارم» ساعت 23:55، «با حسین (ع) حرف بزن» ساعت 22:30، به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از شبکه نسیم به روی آنتن می روند.

برنامه «نسیمی شو» نیز به صورت زنده از مشهد مقدس جمعه 31 مرداد تا یکشنبه 2 شهریور ساعت 20 پخش می شود.





«پا به پای خورشید» شبکه آموزش در روزهای پایانی ماه صفر

مستند «سفره‌های بهشتی» با موضوع تاریخچه مهمانسراهای آستان قدس رضوی، و همچنین برنامه «پا به پای خورشید» روز یکشنبه ۲ شهریور در دو نوبت ساعت ۰۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

در بخش آیتم‌های کوتاه نیز آثاری همچون نماهنگ «ایران زیر سایه خورشید»، «استقبال از زائر»، «آیین خطبه‌خوانی»، «پدرانه»، «لاله‌های حرم» و «یک پذیرایی ساده» برای بینندگان تدارک دیده شده است.

مستند «پنجره فولاد» با موضوع تاریخچه ساخت ضریح مطهر، روز شنبه 1 شهریور ماه ساعت ۱۹:۱۵ و روز یکشنبه 2 شهریورساعت ۱۵:۰۰ پخش خواهد شد. همچنین مستندهای متنوعی با محوریت سیره رضوی از جمله «قصیده کوچ»، «سلام بر پسر موسی»، «یک عشق مشترک» و «ضامن آهو» تقدیم مخاطبان خواهد شد.

علاوه بر این، ویژه‌برنامه‌های گفت‌وگومحور شبکه آموزش شامل «همشاگردی سلام» و «مثبت آموزش» نیز در این ایام با حضور مهمانان مرتبط و کارشناسان مذهبی، به بررسی ابعاد گوناگون شخصیت و سیره امام رضا (ع) خواهند پرداخت.





«شبستان» شبکه قرآن و معارف در ایام عزاداری

«محفل انس با قرآن کریم» از 28 مرداد ماه از ساعت 16:40 تا ساعت 18:00 به صورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش می شود. حمید حق طلب، حامد علیزاده، هادی اسفیدانی، حمید شاکرنژاد، حمیدرضا احمدی وفا از جمله قاریان بین المللی هستند که در این محفل آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت می کنند.

برنامه «شبستان» نیز به طور مستقیم از حرم حضرت فاطمه معصومه (س) پخش شده و مراسم ویژه حرم حضرت معصومه (س) را در خصوص رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را تقدیم عاشقان اهل بیت (ع) می کند.

ضمنا ویژه برنامه ای از تولیدات گروه اطلاع رسانی به صورت زنده و از حرم مطهری تقدیم می شود، این برنامه از 28 مرداد ماه، ساعت 20:10 تا 21:30 پخش می شود.

همچنین مراسم قرائت دعای توسل هر شب به صورت زنده از ساعت 23:30 از حرم مطهر رضوی پخش می شود.





«قرار» شبکه تهران در روزهای پایانی ماه صفر

در ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ویژه برنامه «قرار» به صورت زنده از حرم مطهر امام رضا (ع) روی آنتن شبکه تهران می رود.

این برنامه با هدف تبیین مفاهیم عمیق دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری اهل بیت (ع) از صحن جامع رضوی تقدیم نگاه مخاطبان می شود.

ویژه برنامه «قرار» به تهیه‌کنندگی بهنام حلاجی و با اجرای زهرا عزیزی و علی ترابی از چهارشنبه 29 مرداد تا یک شنبه 6 شهریور ساعت 21:00 پخش می شود.

مراسم عزاداری و مداحی، سخنرانی مذهبی درباره سیره اهل بیت (ع)، گزارش‌ های ویژه از حرم مطهر رضوی و گفتگو با کارشناسان دینی از بخش های برنامه است.

همچنین برنامه های «سلام تهران» و «به خانه بر می گردیم» با تدارک آیتم های متنوع با موضوع مناسبت های روز های پایانی ماه صفر روی آنتن خواهد رفت.

به مناسبت شهادت امام رضا (ع) روز یک شنبه 2 شهریور، مستند «عشق یعنی» ساعت 6:30، سریال «شاید برای شما هم اتفاق بیافتد» ساعت 7:10، مستند «نغمه عشق» ساعت 8، انیمیشن «در مسیر باران» ساعت 9:30 و «روز هشتم» ساعت 13:30 نیز در جدول پخش شبکه تهران جانمایی شده اند. همچنین نماهنگ، وله، موسیقی تصویر مذهبی، مداحی و روضه خوانی و ... از جمله میان برنامه‌هایی هستند که پخش شبکه تهران سیما روی آنتن خواهد برد.





فیلم های مناسبتی در شبکه نمایش

شبکه نمایش با پخش فیلم های سینمایی مناسبتی همچون «ستاره سهیل»، «تنهاترین سردار» و «آسمان هشتم» با مخاطبان خود همراه است. همچنین کلیپ و فیلم های کوتاه نیز در این ایام روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی «ستاره سهیل» جمعه 31 مرداد ماه ساعت 13، «تنهاترین سردار» جمعه 31 مرداد ماه ساعت 17 و «آسمان هشتم» شنبه 1 شهریور ماه ساعت 19 پخش می شوند.





«تکیه» شبکه افق در روزهای پایانی ماه صفر

برنامه «تکیه» در ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) هر شب ساعت ۱۹:۱۵ به صورت زنده با اجرای سید محمدجواد شرافت از مشهد مقدس پخش می شود. این برنامه جمعه و یکشنبه نیز ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده روی آنتن می رود.

مستند «خانه های نورانی» چهارشنبه تا جمعه 29 تا 31 مرداد ساعت ۲۱ و فیلم سینمایی «آسمان هشتم» جمعه 31 مرداد ساعت ۱۷ در جدول پخش شبکه افق قرار دارد.





ویژه برنامه های شبکه سلامت در آخرین روزهای ماه صفر

ارتباط زنده با حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) در روزهای شنبه و یکشنبه 1 و 2 شهریور به صورت میان برنامه در ساعات مختلف از شبکه سلامت پخش خواهد شد.

«دوربین سلامت» نیز در روزهای شنبه و یکشنبه 1 و 2 شهریور ساعت 15:10 به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر پخش می شود.

مستندهای «دنیل رضا» و «خادم فرش» یکشنبه 2 شهریور، در جدول پخش شبکه سلامت قرار گرفته اند.

همچنین میان برنامه هایی با موضوع رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) نیز پخش می شوند.







«رفیق» شبکه امید در روزهای پایانی ماه صفر

برنامه «رفیق» در روزهای پنج شنبه، جمعه 30 و 31 مرداد و شنبه 1 شهریور از ساعت ۲۰ به صورت زنده از حرم امام رضا (ع) از شبکه امید به روی آنتن می رود.

همزمان با فرا رسیدن شهادت امام رئوف قسمت دوم مجموعه پویانمایی «جوانمردان» با عنوان «سلطان» یک شنبه 2 شهریور ساعت 17 از شبکه امید پخش می شود.

همچنین انیمیشن «صالح و نرگس» به مناسبت شهادت امام رضا (ع) یک شنبه 2 شهریور از شبکه کودک پخش می شود.





مستندهای شبکه مستند در ایام پایانی ماه صفر

مستندهای «بوشهر در سوگ»، «خانه های نورانی»، «در مزار» و «بیست و هشت ماه صفر» به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در جدول پخش شبکه مستند جانمایی شده اند.

مستند «بوشهر در سوگ» آیین عزاداری اهالی بوشهر از پیش از محرم تا پایان صفر را به تصویر می کشد.

مستند «خانه های نورانی» به روضه های خانگی با قدمت و سابقه طولانی می پردازد که توسط پیرغلامان اداره می شوند.

مستند «در مزار» به تهیه کنندگی حجت الله اسحاقی روایت روستایی در نکا مازندران است. این روستا به واسطه این که مدفن سه تن از امام زادگان و از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) به نام های امام زاده ابراهیم، امام زاده یحیی، امام زاده قاسم به مزار شهرت یافت.

مستند «بیست و هشتم ماه صفر» به عزاداری های جنوب کشور خصوصا شهر بوشهر و معرفی آداب و رسوم آنها می پردازد.



