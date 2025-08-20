خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضاء تفاهم نامه همکاری های سینمایی ایران و بلاروس

امضاء تفاهم نامه همکاری های سینمایی ایران و بلاروس
کد خبر : 1676229
لینک کوتاه کپی شد.

در سفر رییس جمهور به مینسک، تفاهم نامه همکاری های سینمایی ایران و بلاروس بین رائد فریدزاده و روسلان یوسیفویچ چرنتسکی به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این تفاهم نامه که در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به امضای رییس سازمان سینمایی ایران و وزیر فرهنگ بلاروس رسید طرف‌ها در ۸ حوزه‌ به شرح ذیل زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنواره‌ها و... ) در هر دو کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلم‌سازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی دو کشور در پروژه‌های سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلم‌های مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینه‌های تاریخ  مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم دو کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها و استودیوهای هر دو کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک و تامین رعایت قانون کپی‌رایت برای آثار سینمایی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور