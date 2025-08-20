امضاء تفاهم نامه همکاری های سینمایی ایران و بلاروس
در سفر رییس جمهور به مینسک، تفاهم نامه همکاری های سینمایی ایران و بلاروس بین رائد فریدزاده و روسلان یوسیفویچ چرنتسکی به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این تفاهم نامه که در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به امضای رییس سازمان سینمایی ایران و وزیر فرهنگ بلاروس رسید طرفها در ۸ حوزه به شرح ذیل زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنوارهها و... ) در هر دو کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلمسازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی دو کشور در پروژههای سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلمهای مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینههای تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم دو کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشنها و استودیوهای هر دو کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفتههای فیلم مشترک و تامین رعایت قانون کپیرایت برای آثار سینمایی.