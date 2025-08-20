سفر رئیس رسانه ملی به استان گلستان
رئیس رسانه ملی که امروز، چهارشنبه، 29مرداد و در ادامه بازدیدهای استانیاش، دقایقی پیش وارد گلستان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، حضور در مرکز و افتتاح طرحهای توسعهای صداوسیمای استان ازجمله افتتاح شبکه HD و اتاق کنترل پخش مرکزی (MCR)، واحد سیار، نودال مرکزی، دیدار با آیتالله نور مفیدی، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه گرگان، دیدار با علی اصغر طهماسبی، استاندار گلستان و همچنین نشستی با اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ازجمله برنامههای رئیس سازمان صداوسیما در روز نخست سفرش به این استان است.
جبلی، فردا پنجشنبه نیز در اجلاسیه علمای تشیع و اهلسنت که در استانداری گلستان برگزار میشود، شرکت و سخنرانی خواهد کرد. پایانبخش این سفر، حضور بر مزار زندهیاد محمدرضا لطفی خواهد بود.
ارتقای کمی و کیفی تولیدات تلویزیونی/ پخش HD شبکه استانی گلستان
پیمان جبلی در بدو ورود به این استان، به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد و افتتاح چند طرح توسعهای ازجمله HD سازی این شبکه استانی را ازجمله اهداف سفرش برشمرد.
وی همچنین از تلاش همهجانبه برای تعالی و رشد انقلاب و گسترش تمدن اسلامی سخن گفت و افزود: ما باید قدردان مردمی باشیم که در دفاع مقدس 12 روزه سنگ تمام و دشمن را ناکام گذاشتند. خدمتگزار ملت بزرگ ایران هستیم.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: با ارتقای کیفیت تصویر در قالب HD سازی شبکه گلستان، هدیه کوچکی به مردم تقدیم میکنیم و در پی آن افزایش تولید محتوای فاخر و ارائه آن به مخاطبان نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
گفتنی است، علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، علیرضا کیخا، معاون امور استانها، رسول شکرینیا، مدیرکل صداوسیمای گلستان و حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی، دکتر جبلی را در این سفر همراهی میکنند.