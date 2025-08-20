خبرگزاری کار ایران
پنجمین جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان برگزار می شود
کد خبر : 1676183
به گفته انجمن موسیقی ایران، جشنواره نواحی استان کرمان، به صورت غیررقابتی و با تمرکز بر ساز سرنا برگزار می‌شود.

به گزارش  ایلنا به نقل از پایگاه خبری انجمن موسیقی ایران، در این دوره از جشنواره که به صورت غیررقابتی و با تمرکز بر ساز سرنا برگزار می‌شود، سرنانوازان استان کرمان طبق فراخوانی که امروز از سوی این ستاد برگزاری این جشنواره منتشر شده، 

می‌توانند آثار خود را بر پایه موسیقی بومی و منطقه‌ای و یاری گرفتن از اشعار محلی و با محوریت ساز سرنا بسازند. همچنین سازهای همراه سرنا بایستی براساس سازبندی منطقه باشد و از ترکیب کردن سازهای غیرهمگون پرهیز شود. اصالت و بکر بودن آثار در این جشنواره ضروری است. 

پنجمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان با هدف مردمی‌سازی و ایجاد نشاط و شادابی، شناسایی و ترویج فرهنگ موسیقی نواحی در استان، شناسایی نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی نواحی استان و شناسایی نوازندگان و هنرمندان موسیقی نواحی استان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافت، شرکت احیا استیل بافت، فرمانداری بافت، انجمن موسیقی استان کرمان و شورای شهر و شهردار با برگزار می‌شود.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف فراخوان روی لینک پایین صفحه کلیک کنید.

 

انتهای پیام/
