فعالیت شورای مشورتی شرکت هنرمندان ایران در دوسالانه ونیز آغاز شد
فعالیت «شورای مشورتی دو سالانه ونیز» با هدف بهره مندی از خرد جمعی ، ارتقای کیفیت حضور هنرمندان ایرانی در فعالیت های برون مرزی و برنامه ریزی هدف مند برای نحوه حضور نمایندگان کشورمان در این رویداد جهانی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، فعالیت شورای مشورتی برگزاری و شرکت نمایندگان کشورمان در دوسالانه هنرهای تجسمی ونیز با هدف بهره مندی از خرد جمعی، ارتقای کیفیت حضور هنرمندان ایرانی در فعالیتهای برون مرزی و برنامه ریزی هدفمند برای حضور دراین رویداد جهانی آغاز شد.
علاوه بر حضور نادره رضایی معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا دبیری نژاد رئیس موزه هنرهای معاصربه عنوان اعضای حقوقی شورا، تعدادی از هنرمندان، کیوریتورها و کارشناسان شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی کشورمان نیز در این شورای مشورتی حضور پیدا خواهند کرد که اسامی آنها طی روزهای آینده طی ابلاغهایی جداگانه به صورت رسمی اعلام میشود.
بررسی و تدوین راهبردهای حضور ایران در دورههای آتی دوسالانه ونیز، حضور مؤثر در رویدادی همچون دوسالانه ونیز، تاکید بر هماهنگی میان نهادهای هنری، همافزایی تخصصی و بهرهمندی از تجربیات ارزشمند هنرمندان پیشکسوتۀ، ایجاد بستری برای تصمیمسازیهای راهبردی و نمایش ظرفیتهای هنری ایران در سطح جهانی از جمله مواردی بود که در اولین جلسه این شورای مشورتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دوسالانه ونیز که از سال ۱۸۹۵ میلادی تاکنون برگزار میشود، به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای هنری جهان، بستری منحصربهفرد برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی کشورها و ایجاد گفتوگوی بینالمللی میان هنرمندان، منتقدان و کیوریتورهای برجسته محسوب میشود. تشکیل شورای مشورتی، اقدامی استراتژیک برای حضور قدرتمندتر ایران در این عرصه و ارائه تصویری اصیل، معاصر و پویا از هنر ایرانی در سطح جهانی به شمار میرود.
اعضای این شورا که ترکیبی از هنرمندان پیشکسوت، کیوریتورهای مطرح و کارشناسان برجسته هستند، با ارائه دیدگاهها و مشاورههای تخصصی، اداره کل هنرهای تجسمی را در مسیر انتخاب کیوریتور، هنرمندان و پروژههای متناسب برای حضور در غرفه ملی ایران یاری میدهند.
از جمله مأموریتهای اصلی شورای مشورتی میتوان به موارد چون ارائه راهکار در زمینه انتخاب کیوریتور و هنرمندان برای غرفه ملی ایران؛ بررسی و تحلیل محتوایی و هنری پروژههای پیشنهادی؛ تعیین و پیشنهاد ایده محوری غرفه ایران با توجه به مبانی فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و روندهای جهانی هنر معاصر و پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت جنبههای بینالمللی، رسانهای و دیپلماسی فرهنگی در حضور ایران اشاره کرد.