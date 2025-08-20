کنسرت «حمید حامی و ارکستر نوای آفتاب» برگزار میشود
کنسرت حمید حامی، همراه با ارکستر «نوای آفتاب» در روز جمعه ۱۴ شهریور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پس از لغو اجرای پیشین، کنسرت حمید حامی، همراه با ارکستر «نوای آفتاب» در روز جمعه ۱۴ شهریور برگزار خواهد شد.
کنسرت پیشروی حمید حامی شامل ۱۶ قطعه منتخب از آثار منتشر شده او در سالهای اخیر خواهد بود. رهبری ارکستر «نوای آفتاب» را امین سالمی برعهده دارد و داریوش حجازی به عنوان کنسرتمایستر همراهی ارکستر را برعهده دارد.
تنظیم قطعات این اجرا با همکاری امین سالمی و سلمان صفاریان انجام شده و مجری طرح آن سولماز فرخمنش از طرف موسسه «نوای آفتاب مهر» و مدیر ارکستر جابر ماجدی است.
این برنامه که در تالار همایشهای وزارت کشور و در دو سانس روی صحنه میرود، فرصتی دوباره برای طرفداران حامی است تا مجموعهای از آثار محبوب او را با همراهی ارکستر بزرگ «نوای آفتاب» بشنوند.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند از اول شهریور، بلیتهای خود را از طریق سایت «ملوتیک» تهیه کنند.