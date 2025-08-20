به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه در ابتدای این مراسم سید حسین موسویان فعال سیاسی درباره فیلم و شخصیت دکتر حسین فاطمی گفت: تبریک می‌گویم به آقای امیر سیاح و آقای عسگری کیا که پس از چند سال موفق شدند مجوز اکران این فیلم را دریافت کنند و امروز این اثر در این سینما و متعاقباً در دیگر سینماها نیز اکران می‌شود. انتخاب روز نمایش نیز بسیار مناسب بوده، چرا که امروز ما در هفتاد و دومین سالگرد کودتای بیگانه ساختة ۲۸ مرداد به سر می‌بریم.

وی ادامه داد: نقش اصلی این کودتا بر عهده انگلیس و آمریکا بود. عوامل داخلی آنان از دربار، بخشی از ارتش نیز در این کودتا مشارکت کردند. در نهایت کودتا به ثمر نشست و ۲۵ سال پس از آن، شاه به‌عنوان حاکم مطلق زمام امور کشور را در دست گرفت. او با سرکوب، اعدام، زندان، سازمان ساواک و حزب واحد رستاخیز حکومت کرد تا اینکه سرانجام در انقلاب ۱۳۵۷، آن حکومت سرنگون شد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب مشروطیت، ملت ما به آزادی و حاکمیت ملی دست نیافت. در طول سلطنت چهار پادشاه پس از آن انقلاب، چنین امکانی فراهم نشد. اما پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، روزنه‌ای کوچک برای آزادی‌خواهان گشوده شد و در همان فضا بود که دکتر محمد مصدق به صحنه سیاست قدم نهاد. پس از بیست سال اختناق و دیکتاتوری، او به‌عنوان نماینده اول تهران در مجلس چهاردهم شورای ملی فعالیت خود را ادامه داد.

موسویان افزود: دولت دکتر مصدق «دولت ملی» بود، یعنی با حمایت مردم شکل گرفت. دوران نخست‌وزیری او دو سال و چهار ماه به طول انجامید و در این مدت گام‌های بلندی در جهت آزادی، استقلال، حفظ منافع ملی و اعتلای جامعه ایران برداشته شد.

موسویان، ملی کردن صنعت نفت، ملی کردن شیلات و خارج‌کردن آنها از دست روس‌ها، بنیان‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، استقلال دانشگاه‌ها، تأسیس کانون وکلای دادگستری و آغاز پروژه لوله‌کشی آب در شهرهای ایران را از جمله اقدامات مهم مصدق عنوان کرد و افزود: دکتر مصدق الگویی از آزادی، استقلال، عدم وابستگی و پیشرفت را به نمایش گذاشت. او کشور را بدون اتکا به درآمد نفت اداره کرد. درحالی‌که نفت ملی شده بود و خریدار نداشت، دولت او بدون درآمد نفت کشور را به‌خوبی اداره کرد. هنگامی که دولت او تشکیل شد، تنها پنج میلیون تومان در خزانه موجود بود. اما در زمان کودتای ۲۸ مرداد، این رقم به هشتاد میلیون تومان رسیده بود.

در این مراسم میثم زندی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و تنی چند از مدیران وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند

مستند فاطمی به کارگردانی امیرحسین سیاح و فرشاد عسگری کیا به زندگی و مبارزات شهید دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق و رویدادهای قیام ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد می‌پردازد این مستند از ۵ شهریور در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه اکران می‌شود.

