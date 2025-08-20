«عصرانه کتاب» میزبان نویسنده کتاب «روزشمار تاریخ ایالات متحده آمریکا» شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما در ابتدای این نشست عنوان کرد: باید به سرمایه‌های فرهنگی خود توجه کنیم و آنان را ارج نهیم. به وجود همکاران صاحب‌قلم و هنرمند، مباهات می‌کنیم.

وی افزود: مهرماه امسال نیز قصد داریم به بهانه روز خوشنویسی، آیینی برای نکوداشت هنرمندان خوشنویس سازمان ترتیب دهیم.

مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی تأکید کرد: بر ماست که بر تلاش‌های مجدانه همکاران هنرمند، ضریبی شایسته دهیم .خوشبختانه سازمان صداوسیما، از این گوهرهای درخشان کم ندارد و معتقدم پاسداشت آن‌ها، پاسداشت فرهنگ و هویت ماست.

در ادامه، امیرعلی ابوالفتح، همکار بازنشسته معاونت برون‌مرزی و مؤلف کتاب«روزشمار تاریخ ایالات متحده آمریکا »، درباره آن بیان کرد: جالب است که این جلسه امروز و در سالروز کودتای ۲۸ مردادماه برگزار شد؛ روزی که منشأ و نقطه عطفی اثرگذار در روابط بین ایران و آمریکا شد.

این پژوهشگر ادامه داد: خوشبختانه منابع فهم آمریکا در کشور فراهم است. به‌خصوص به‌واسطه فیلم‌هایی که درک جامعی از این کشور، فرهنگ و روابط‌عمومی و مسائل اجتماعی آن به دست می‌دهد. بخش قابل‌توجهی از مردم دنیا در دو سر طیفی قرار دارند که یک سرش شیفتگی به این کشور است و دسته‌ای دیگر که از آن نفرت دارند. درنتیجه تولید محتوا برای هردوی این دو دسته مفید و جالب است. من در تمام این سال‌ها مطالعه و تعمق در تاریخ آمریکا را با شغلم عجین کردم؛ یعنی طی تمام این سال‌ها از زمانی که سر کار می‌رفتم تا شب که به خانه برمی‌گشتم، دائماً درگیر آمریکا و هرآنچه بود که به آن مربوط می‌شد. نتیجه این علاقه ۲۰ سال تمرکز بر این موضوع و دستاورد آن فهم بهتر من از سیاست‌ها، تحولات و موضوعات مختلف آمریکا بود که درنهایت من را به نوشتن کتابی رساند که ابتدا برای دل خودم انجامش دادم و درنهایت برای استفاده مخاطب به‌‌مثابه یک روزشمار و مرجع علمی‌پژوهشی.

ابوالفتح همچنین در گفت‌وگویی که با خبرنگار اداره‌کل روابط‌عمومی داشت، گفت: این کتاب ترکیبی است از ترجمه منابع موجود و تألیف. نگارش آن یک سال زمان برده است و منابع اطلاعات آن ازطریق اینترنت و سایت‌های مختلفی که این منابع را داشته‌اند، جمع‌آوری و تدوین شده است.

محمد روحی، کارشناس پژوهش معاونت برون‌مرزی درباره این کتاب اظهار کرد: این کتاب را چندبار خواندم و باید به هوشمندی نویسنده که از مدیران و پژوهشگران باسابقه سازمان است، تبریک گفت.

وی افزود: این کتاب از زمان تأسیس آمریکا تاکنون را هدف گرفته است که جز نفرت‌پراکنی آمریکا توسط خودش چیزی در جهان نمی‌بینیم.

تهمینه بختیاری رنانی، پژوهشگر، نیز در این باره بیان کرد: این کتاب یک تصویر کلی از اتفاقاتی که در آمریکا رخ داده است و نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی و اهمیت برساخته شدن ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. دستاورد مطالعه این کتاب این است که نقاط ضعف و قوت آمریکا را نشان می‌دهد و آشکار می‌کند که آمریکا یک کل منسجم، یکپارچه و مقتدر نیست و مقاطعی از دوران ساختاری روبه افول و ضعیف داشته است.

در این نشست عباس محمدنژاد، مدیرکل امور بین‌الملل، سیامک کاکایی، مشاور مدیر شبکه سحر، غلامرضا ابراهیم‌آبادی، مدیر گروه معارف معاونت برون‌مرزی و محمدرضا خطیبیان، مشاور معاون برون‌مرزی نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/