پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «عینک یا واقع‌انگاری اشتباه تصاویر حقیقی»

همزمان با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «عینک یا واقع‌انگاری اشتباه تصاویر حقیقی» به نویسندگی و کارگردانی عرفان وحیدی، پخش بین‌الملل این اثر آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «عینک یا واقع‌انگاری اشتباه تصاویر حقیقی»  به نویسندگی و کارگردانی عرفان وحیدی و تهیه کنندگی فهیمه حیدری روایتگر یک روز عجیب از زندگی دختری تنها است که دریافت اشتباهی یک سفارش، او را وارد ماجرایی پیش‌بینی‌نشده می‌کند.

بازیگران این اثر عبارتند از: سپیده سعیدی‌نیا، فرزانه فرجی، امیرحسین فهادان، مهدی سیدی، امیراسپید و میثم آقایی. همچنین صداپیشگی شخصیت‌ها بر عهده سرمه رضایی، نیکو خلیفه، امیر نیاکام و مرتضی موسوی بوده است.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «عینک یا واقع‌انگاری اشتباه تصاویر حقیقی» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: امیر نیاکام، دستیار کارگردان: آرمین کشاورز، برنامه‌ریزان: شیما عارف و مائده نجاری، مشاور کارگردان: سینا حدادی، صدابرداران: سجاد حسینی و بهزاد رحیمی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: عرفان وحیدی، موسیقی و صداگذاری: کیهان کوه‌گرد، مدیر تولید: جواد رجبی، دستیار فیلمبردار: میلاد موسی‌زاده، دستیار تدوین: امیرمحمد محمدی، دستیار تولید: آرمین رجبی، طراح گریم: نرگس یادگاری، منشی صحنه: تارا امیری، طراح صحنه و لباس: آرمین کشاورز، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت، عکاسان پشت صحنه: محمدمهدی رمضان و میلاد موسی‌زاده، تیزر: کیهان کوه‌گرد و طراح گرافیک: شیما مقصودی اشاره کرد.

انتهای پیام/
