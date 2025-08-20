به گزارش ایلنا، مصطفی خوش چشم (تحلیلگر برجسته مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه) در برنامه نقش جهان از شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسای آماده‌سازی موشک توسط سربازان وطن در فضاهای گرم و دربسته و بدون برق یاد کرد و از زحمات آن‌ها قدردانی کرد.

متن روایت این تحلیلگر مسایل نظامی و بین‌الملل به شرح زیر است:

«من اگه یه جا خاطرم جمع باشه همون نظامی‌ست. الحمدلله. چون می‌دونم من چیزی رو که می‌گم می‌بینم و می‌گم بله. شایدم نمی‌دونم، بد نباشه گفتنش.» این گوشه‌ای از روایت یکی از پرسنل واحد موشکی است که با تشریح فرایندهای سخت و حساس کار توضیح می‌دهد که چگونه موشک‌ها از لانچر جدا نمی‌شوند و باید در محلی امن و مناسب اسمبل و آماده شوند. کار در اتاقی بزرگ یا سالنی سوله‌ای انجام می‌شود تا هم ایمنی مواد منفجره حفظ شود و هم برای جلوگیری از رهگیری، تجهیزات برقی خاموش شوند؛ از جمله کولرهای گازی و کولرهای آبی هم خاموش می‌شوند تا مصرف برق کمتر شود.

کی چله تابستون موشک هم یه دونه نیست. هر کدومش کلی طول می‌کشه تا اسمبل کنن. در چنین شرایطی تصور کنید که در یک محیط بسته با گرمای شدید کار جریان دارد. آره خب خوب عرق می‌کنه تو گرمای تابستون… یه دفعه می‌بینی تو بیست و چهار ساعت جنگه. تو باید همین‌جوری موشک آماده کنی و برای اینکه نباید تعداد نفرات زیاد بشه…کارکنان به دلیل فشار کاری و فشرده بودن شیفت‌ها گاه به حد خستگی می‌رسند؛ آن‌ها اینقدر خسته می‌شوند تا این‌طور که مثلاً تریلی بیرون می‌رود یا جرثقیل‌ها درگیر می‌شوند و چرت می‌زنند.

با این غذا براشون مهیاست. فکر می‌کنی چی می‌خورند؟ … هیچی نمی‌خواهیم، نون و ماست می‌خواهیم که خنک شیم. عرق می‌کنند، عرق سوز می‌شود، خون زیر بغلش جاری می‌شود، روی پاهاش جاری می‌شود. هر لحظه ممکن است مورد اصابت قرار بگیرند. بچه‌های درجه یک ما… می‌دانند هر لحظه ممکن است به خطر بیفتند. با وجود این فشارها، پرسنل به تلاش برای حفظ امنیت، کیفیت کار و همراهی با همکاران ادامه می‌دهند و خاطره‌ای از ایثار و سختی را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند. ما آن دنیا باید پاسخگوی این بچه‌ها باشیم.»

