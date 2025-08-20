خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به نیمه‌نهایی جشنواره HISA کره جنوبی راه یافت

فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به نیمه‌نهایی جشنواره HISA کره جنوبی راه یافت
کد خبر : 1675892
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «چابک‌سوار» از تولیدات سازمان صداوسیما، با پشتیبانی اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل، به مرحله نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ (HISA 2025) در کره جنوبی راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به کارگردانی هادی شریعتی، از تولیدات سازمان صداوسیما، با تلاش اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل، موفق به راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ (Hanyang International Shorts Awards – HISA 2025) در کره جنوبی شد.

این اثر روایتگر زندگی نوجوان ترکمنی به نام «جمیل» است که دور از خانواده، به اسب‌های دایی‌اش رسیدگی می‌کند و رؤیای تبدیل شدن به یک سوارکار حرفه‌ای در مسابقات اسب‌دوانی را در سر دارد.

جشنواره HISA که توسط دانشگاه معتبر هانیانگ در شهر سئول برگزار می‌شود، با هدف شناسایی و حمایت از فیلم‌های کوتاه مستقل و خلاقانه، هر ساله آثار برگزیده‌ای از سراسر جهان را به رقابت می‌گذارد. دوره ۲۰۲۵ این جشنواره در تاریخ ۸ شهریور (۳۰ اوت) برگزار خواهد شد.

جوایز این رویداد شامل بهترین فیلم کوتاه در بخش‌های داستانی، مستند، تجربی و نیز جوایز ویژه در ژانرهای مختلف است.

این موفقیت، نشان‌دهنده ارتقای کیفی تولیدات سازمان صداوسیما در عرصه بین‌المللی و جایگاه روزافزون آن در جشنواره‌های معتبر جهانی است. اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت توزیع بین‌المللی این اثر را بر عهده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور