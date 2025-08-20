به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به کارگردانی هادی شریعتی، از تولیدات سازمان صداوسیما، با تلاش اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل، موفق به راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ (Hanyang International Shorts Awards – HISA 2025) در کره جنوبی شد.

این اثر روایتگر زندگی نوجوان ترکمنی به نام «جمیل» است که دور از خانواده، به اسب‌های دایی‌اش رسیدگی می‌کند و رؤیای تبدیل شدن به یک سوارکار حرفه‌ای در مسابقات اسب‌دوانی را در سر دارد.

جشنواره HISA که توسط دانشگاه معتبر هانیانگ در شهر سئول برگزار می‌شود، با هدف شناسایی و حمایت از فیلم‌های کوتاه مستقل و خلاقانه، هر ساله آثار برگزیده‌ای از سراسر جهان را به رقابت می‌گذارد. دوره ۲۰۲۵ این جشنواره در تاریخ ۸ شهریور (۳۰ اوت) برگزار خواهد شد.

جوایز این رویداد شامل بهترین فیلم کوتاه در بخش‌های داستانی، مستند، تجربی و نیز جوایز ویژه در ژانرهای مختلف است.

این موفقیت، نشان‌دهنده ارتقای کیفی تولیدات سازمان صداوسیما در عرصه بین‌المللی و جایگاه روزافزون آن در جشنواره‌های معتبر جهانی است. اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت توزیع بین‌المللی این اثر را بر عهده دارد.

