فیلم کوتاه «چابکسوار» به نیمهنهایی جشنواره HISA کره جنوبی راه یافت
فیلم کوتاه «چابکسوار» از تولیدات سازمان صداوسیما، با پشتیبانی اداره کل تأمین و رسانه بینالملل، به مرحله نیمهنهایی جشنواره بینالمللی فیلمهای کوتاه هانیانگ (HISA 2025) در کره جنوبی راه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ فیلم کوتاه «چابکسوار» به کارگردانی هادی شریعتی، از تولیدات سازمان صداوسیما، با تلاش اداره کل تأمین و رسانه بینالملل، موفق به راهیابی به مرحله نیمهنهایی جشنواره بینالمللی فیلمهای کوتاه هانیانگ (Hanyang International Shorts Awards – HISA 2025) در کره جنوبی شد.
این اثر روایتگر زندگی نوجوان ترکمنی به نام «جمیل» است که دور از خانواده، به اسبهای داییاش رسیدگی میکند و رؤیای تبدیل شدن به یک سوارکار حرفهای در مسابقات اسبدوانی را در سر دارد.
جشنواره HISA که توسط دانشگاه معتبر هانیانگ در شهر سئول برگزار میشود، با هدف شناسایی و حمایت از فیلمهای کوتاه مستقل و خلاقانه، هر ساله آثار برگزیدهای از سراسر جهان را به رقابت میگذارد. دوره ۲۰۲۵ این جشنواره در تاریخ ۸ شهریور (۳۰ اوت) برگزار خواهد شد.
جوایز این رویداد شامل بهترین فیلم کوتاه در بخشهای داستانی، مستند، تجربی و نیز جوایز ویژه در ژانرهای مختلف است.
این موفقیت، نشاندهنده ارتقای کیفی تولیدات سازمان صداوسیما در عرصه بینالمللی و جایگاه روزافزون آن در جشنوارههای معتبر جهانی است. اداره کل تأمین و رسانه بینالملل، مسئولیت توزیع بینالمللی این اثر را بر عهده دارد.