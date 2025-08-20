رایزن فرهنگی ایران در فرانسه:
قواعد استفاده از هر برساخت تکنولوژیک را حدود فرهنگی کشور مشخص میکند
نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با تاکید بر اینکه لازم است حتما آنچه توسط هوش مصنوعی انجام میگیرد از فیلتر درک و تصحیح انسانی گذر داده شود، ادامه داد: در این صورت میتوان در بخشهای زیادی از جمله گردآوری اطلاعات، دستهبندی اطلاعات، جستجوهای خاص، دریافت پیشنهادات کلی و در برخی موارد تحلیلهای مبتنی بر مطالعات، از آن استفاده کرد.
به گزارش ایلنا، رایزن فرهنگی ایران در فرانسه درباره بهره برداری از هوش مصنوعی در عرصه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی گفت: هوش مصنوعی تنها ابزار انجام کار است. نه اپراتور است و نه متخصص امر و دست بر قضا ابزار بسیار خوبیست که باید درست و با اعمال هوش طبیعی در تصحیح یافتهها و تحلیلهای آن مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی میتواند در خلق و ایجاد برخی بخشهای بعضی محصولات فرهنگی نیز کمک رسان باشد، گفت: این کار تنها تحت هدایت مستقیم هوش انسانی و با دستورات و توصیفهایی که به آن داده میشود میتواند پاسخ مطلوب در بر داشته باشد، اما از آنجا که بستر فرهنگ با هنر آمیخته است و در تولید هنر آنچه به یک محصول «آن» و «تاثیر» میبخشد احوال معنوی و روح انسانی است که هوش مصنوعی از آن بیبهره است.
رایزن فرهنگی ایران در فرانسه افزود: بعید به نظر میرسد هوش مصنوعی در بستر هنر بتواند پیشرفتی داشته باشد که منجر به جایگزینی آن به جای انسان هنرمند شود. از این رو جز به عنوان ابزاری تکنیکی در ایجاد برخی بخش ها، در مراحل قابل توجهی از خلق هنری ورود نخواهد کرد.
شادمهری با ذکر یک مثال توضیح داد: استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد انواع تصویرسازیها که از سویی کار گرافیستها را بسیار آسان کرده است، به مرور زمان منجر به تولید حجم زیادی از تصاویر بدون روح خواهد شد که اثربخشی عمیق و غیراصیل از آنها سلب شده است و این چیزی است که لازم است حتما رایزنان فرهنگی به عنوان حافظان اصالت فرهنگی ایران در خارج از کشور به آن توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه از جمله ابتلاعات جوامعی که بصورت غیر اصیل مدرن هستند، «جو زدگی» در برابر پدیدههایی است که برساخت مدرنیته محسوب میشوند، ابراز کرد: این ویژگی سبب میشود خود را در تکنیکهایی که به تازگی یافت شده غرق کنند و این امر سوء مصرف تکنولوژیکی را در پی خواهد داشت.
شادمهری افزود: پیش از هر نوع بهره برداری از این دست یافتهی انسان، لازم است حتما به این امر دقت کنیم که هر ابزاری تاثیرات مثبت و منفی خود را به جای خواهد گذاشت و از این رو باید به قاعده و حساب شده از آن استفاده شود و بخشی از قواعد استفاده از هر برساخت تکنولوژیکی را حدود فرهنگی هر کشوری مشخص میکند که طبیعتا لازم است این نکته مورد توجه رایزنان فرهنگی نیز باشد.
رایزن فرهنگی ایران در پارس درباره چالشهایی که ممکن است در مواجهه با هوش مصنوعی بر سر راه رایزنان فرهنگی قرار گیرد، گفت: به این نکته باید پس از یک کار مطالعاتی پاسخ داده شود. زیرا استفاده از هوش مصنوعی هنوز آنقدر فراگیر نشده است که بتوان نحوه کاربرد آن را در کارهای زیرمجموعه رایزنان فرهنگی مطالعه کرد و در نتیجه آن، چالشهای ممکن بر سر این راه را تخمین زد.