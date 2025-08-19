خبرگزاری کار ایران
با پیشنهاد روزنامه نگاران ضوابط ۷ گانه وزارت کار برای چگونگی همکاری با رسانه­ ها‌ و شرکت های تبلیغاتی اعلام شد؛

خدمات تبلیغاتی به شبه‌رسانه­ ها ممنوع/ مدیران روابط عمومی هر شش‌ماه‌ یک بار گزارش می دهند

خدمات تبلیغاتی به شبه‌رسانه­ ها ممنوع/ مدیران روابط عمومی هر شش‌ماه‌ یک بار گزارش می دهند
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در دیدار با روزنامه نگاران موضوع چگونگی برخورد با "باج نیوزها" را مطرح کرد و از اهالی رسانه خواست پیشنهادهای اجرایی خود را برای تصمیم گیری های کلان در این حوزه مطرح کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از گردآوری پیشنهادهای نشست مذکور و با موافقت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به­ منظور برقراری انضباط مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات، پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و ارتقاء شفافیت در ارتباطات رسانه‌ای، مؤسسات، سازمانها، صندوق ها، بانک­های وابسته و شرکت های تابعه مستقیم و غیرمستقیم که در این بخشنامه «سازمانهای وابسته» نامیده می­ شوند، مکلفند در موضوع همکاری با رسانه­ ها‌ و شرکتهای تبلیغاتی، مطابق با ضوابط هفت گانه ای  که در ادامه می اید رفتار کنند.

 ۱-  هرگونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) در رابطه با موضوعات خبری، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، انتشار مطالب، تبیین و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های مجاز صرفاً باید در موارد قانونی و براساس قراردادهای شفاف و مستند و واریز وجوه به حساب بانکی رسانه ذی ربط انجام شود. هرگونه پرداخت و هزینه­ کرد برای موضوعات مذکور و همکاری با رسانه­ ها باید با رعایت صرفه و صلاح و براساس اعتبارات مصوب مربوط در برنامه و بودجه سالانه سازمانهای وابسته باشد.

۲- استفاده از خدمات تبلیغاتی، اطلاعاتی، بازاریابی و خبری شبه‌رسانه­ ها ممنوع بوده و ارائه هرگونه اطلاعات داخلی شرکت، مصاحبه یا انتشار مطالب در این صفحات مجاز نیست.

منظور از شبه‌رسانه عبارت است از هر صفحه خبری و اطلاع‌رسانی که‌ بدون اخذ پروانه از مراجع ذی ربط، فعالیت می‌کنند.

۳- هر گونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و یا اعطاء هدیه به اشخاص حقیقی (انسان‌رسانه­) برای فعالیت در زمینه موضوعات این بخشنامه مطلقاً ممنوع است.

۴-  انتشار آگهی‌های مزایده، مناقصه، صورت جلسات مجامع، آگهی‌های ثبتی و قضایی، اعلام مفقودی مدارک و مستندات و سایر آگهی‌های قانونی از شمول این بخشنامه خارج و تابع ضوابط مربوط به خود است. 

۵-  مدیران روابط عمومی سازمان های وابسته موظفند گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه‌ یکبار در سر فصل‌های مشخص به مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه ارائه کرده  و آن مرکز موظف است پس از تجمیع گزارش عملکرد به اینجانب ارائه کند.

۶-  مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه و مراکز نظیر در سازمانهای وابسته موظفند در مورد پیامدهای همکاری با شبه‌رسانه‌ها، آموزش های لازم را در قالب کارگاه‌های آموزشی به مدیران ارائه دهند.

۷- رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته (عالی­ترین مقام) و مرکز روابط عمومی و امور بین­ الملل وزارتخانه حسب مورد مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

