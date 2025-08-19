به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از گردآوری پیشنهادهای نشست مذکور و با موافقت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به­ منظور برقراری انضباط مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات، پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و ارتقاء شفافیت در ارتباطات رسانه‌ای، مؤسسات، سازمانها، صندوق ها، بانک­های وابسته و شرکت های تابعه مستقیم و غیرمستقیم که در این بخشنامه «سازمانهای وابسته» نامیده می­ شوند، مکلفند در موضوع همکاری با رسانه­ ها‌ و شرکتهای تبلیغاتی، مطابق با ضوابط هفت گانه ای که در ادامه می اید رفتار کنند.



۱- هرگونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) در رابطه با موضوعات خبری، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، انتشار مطالب، تبیین و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های مجاز صرفاً باید در موارد قانونی و براساس قراردادهای شفاف و مستند و واریز وجوه به حساب بانکی رسانه ذی ربط انجام شود. هرگونه پرداخت و هزینه­ کرد برای موضوعات مذکور و همکاری با رسانه­ ها باید با رعایت صرفه و صلاح و براساس اعتبارات مصوب مربوط در برنامه و بودجه سالانه سازمانهای وابسته باشد.



۲- استفاده از خدمات تبلیغاتی، اطلاعاتی، بازاریابی و خبری شبه‌رسانه­ ها ممنوع بوده و ارائه هرگونه اطلاعات داخلی شرکت، مصاحبه یا انتشار مطالب در این صفحات مجاز نیست.



منظور از شبه‌رسانه عبارت است از هر صفحه خبری و اطلاع‌رسانی که‌ بدون اخذ پروانه از مراجع ذی ربط، فعالیت می‌کنند.



۳- هر گونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و یا اعطاء هدیه به اشخاص حقیقی (انسان‌رسانه­) برای فعالیت در زمینه موضوعات این بخشنامه مطلقاً ممنوع است.



۴- انتشار آگهی‌های مزایده، مناقصه، صورت جلسات مجامع، آگهی‌های ثبتی و قضایی، اعلام مفقودی مدارک و مستندات و سایر آگهی‌های قانونی از شمول این بخشنامه خارج و تابع ضوابط مربوط به خود است.



۵- مدیران روابط عمومی سازمان های وابسته موظفند گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه‌ یکبار در سر فصل‌های مشخص به مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه ارائه کرده و آن مرکز موظف است پس از تجمیع گزارش عملکرد به اینجانب ارائه کند.



۶- مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه و مراکز نظیر در سازمانهای وابسته موظفند در مورد پیامدهای همکاری با شبه‌رسانه‌ها، آموزش های لازم را در قالب کارگاه‌های آموزشی به مدیران ارائه دهند.



۷- رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته (عالی­ترین مقام) و مرکز روابط عمومی و امور بین­ الملل وزارتخانه حسب مورد مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

