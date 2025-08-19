خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایش «بازاندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلا با رویکرد حمایتی» برگزار می‌شود

همایش «بازاندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلا با رویکرد حمایتی» برگزار می‌شود
کد خبر : 1675657
لینک کوتاه کپی شد.

همایش «حرفه وکالت و بازاندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلا با رویکرد حمایتی» روز ششم شهریورماه ۱۴۰۴ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه مطالعاتی بزرگمهر حکیم، همایش «حرفه وکالت و بازاندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلا با رویکرد حمایتی» که پیش‌تر قرار بود شانزدهم مرداد برگزار شود، در تاریخ ششم شهریورماه ۱۴۰۴ در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این نشست علمی و پژوهشی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ میزبان صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران کانون‌های وکلا خواهد بود. 

محمد رسولی، وکیل دادگستری و مدیر مؤسسه مطالعاتی بزرگمهر حکیم، در این‌باره گفت: حاصل سخنرانی‌ها و نظریات ارائه‌شده در این همایش، در قالب کتابی تدوین و منتشر خواهد شد. وی همچنین از وکلای دادگستری و صاحب‌نظران این حوزه برای حضور و ارائه دیدگاه‌های خود دعوت کرد و افزود: روسا و هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلای مرکز و البرز نیز به این همایش دعوت شده‌اند. 

او با تأکید بر اهمیت حرفه وکالت خاطرنشان کرد: «وکلا نقشی اساسی در اجرای عدالت دارند و حمایت از این قشر فرهیخته، در نهایت به تقویت دستگاه قضایی و خدمت به جامعه منجر خواهد شد.» 

این همایش با هدف بازنگری در شیوه‌های نظارتی بر حرفه وکالت و تقویت رویکرد حمایتی نسبت به وکلا، ششم شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور