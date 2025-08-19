به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه مطالعاتی بزرگمهر حکیم، همایش «حرفه وکالت و بازاندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلا با رویکرد حمایتی» که پیش‌تر قرار بود شانزدهم مرداد برگزار شود، در تاریخ ششم شهریورماه ۱۴۰۴ در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این نشست علمی و پژوهشی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ میزبان صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران کانون‌های وکلا خواهد بود.

محمد رسولی، وکیل دادگستری و مدیر مؤسسه مطالعاتی بزرگمهر حکیم، در این‌باره گفت: حاصل سخنرانی‌ها و نظریات ارائه‌شده در این همایش، در قالب کتابی تدوین و منتشر خواهد شد. وی همچنین از وکلای دادگستری و صاحب‌نظران این حوزه برای حضور و ارائه دیدگاه‌های خود دعوت کرد و افزود: روسا و هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلای مرکز و البرز نیز به این همایش دعوت شده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت حرفه وکالت خاطرنشان کرد: «وکلا نقشی اساسی در اجرای عدالت دارند و حمایت از این قشر فرهیخته، در نهایت به تقویت دستگاه قضایی و خدمت به جامعه منجر خواهد شد.»

این همایش با هدف بازنگری در شیوه‌های نظارتی بر حرفه وکالت و تقویت رویکرد حمایتی نسبت به وکلا، ششم شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

