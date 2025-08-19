به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فصل دوم مینی‌سریال «دکل» محصول سال ۲۰۲۵ انگلستان است که توسط دیوید مک فرسون کارگردانی شده است. این سریال در ژانر درام معمایی و علمی-تخیلی ساخته شده و بازیگرانی چون امیلی همپشایر، لین گلن و مولی وِوِرز در آن ایفای نقش می‌کنند.

فصل دوم «دکل» با حفظ رویکرد زیست‌محیطی خود، داستان خدمه سکویی در قطب شمال را روایت می‌کند که درگیر تلاطم‌ها، دشمنی‌ها و دوستی‌های پیچیده‌ای می‌شوند. در این فصل همچنین با پدیده زیستی زیرآب به نام «نیاکان» آشنا می‌شویم که برخلاف تصور اولیه، عاملی مخرب نیست، بلکه طمع و جاه‌طلبی شرکت‌های بزرگ صنعت انرژی تهدید اصلی به شمار می‌رود.

مینی‌سریال «دکل» تاکنون توانسته امتیاز ۶ از ۱۰ را در سایت تخصصی IMDb کسب کند.

پخش فصل دوم سریال همراه با تکرار فصل اول، از شنبه ۱ شهریور آغاز شده و در مجموع ۱۲ قسمت از شبکه چهار سیما در ساعت‌های صفر بامداد، ۱۱ صبح و ۱۸ عصر پخش می‌شود.

