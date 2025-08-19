خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس جمهور؛

تفاهم نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان امضا شد

در حاشیه سفر رئیس جمهور به ایروان، تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان بین روسای سینمایی دو کشور به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این تفاهم‌نامه که دقایقی پیش در حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان به امضای رائد فریدزاده و داوید بنوچیان رسید، طرف‌ها در حوزه‌های زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنواره‌ها و... ) در هر دو کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلم‌سازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی دو کشور در پروژه‌های سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلم‌‌های مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینه‌‌های تاریخ  مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم دو کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها و استودیوهای هر دو کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک، تامین رعایت قانون کپی‌رایت برای آثار سینمایی و تاسیس و ثبت دفتر نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در ایروان، جمهوری ارمنستان و سازماندهی رویدادهای آموزشی مشترک از طریق آن دفتر.

