معاون وزیر میراث فرهنگی در حاشیه سفر رییسجمهور به ارمنستان مطرح کرد؛
ارکستر سمفونیک ارمنستان در تخت جمشید مینوازد
معاون وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد، تسهیل رفت و آمد زائران قره کلیسا و اجرای جشن صدمین سالگرد ارکستر سمفونیک ارمنستان در ایران از مهمترین رویدادهای پیشرو است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالله ایوبی (معاون وزیر میراث فرهنگی) در حاشیه سفر رئیسجمهور به ارمنستان به توضیحاتی درباره روند همکاریها و سازو کارهای پیش رو جهت تعاملات بیشتر، پرداخت.
بنا به گفته حجتالله ایوبی (معاون وزیر میراث فرهنگی) به زودی ارکستر سمفونیک ارمنستان در حضور وزرای دو کشور در تخت جمشید اجرا خواهد داشت.
ایوبی در گفتگو با خبرنگار سازمان صدا و سیما اینگونه توضیح داده است: سفر رئیسجمهور خبری خوش است؛ چرا که به این واسطه، موانع گردشگری بین دو کشور برطرف میشود.
او گفت: این سفر در این شرایط اتفاقی بسیار خوب است و هیئت همراه در عرصههای فرهنگ و گردشگری در این سفر بسیار برجسته است.
وی افزود بخش عمدهای از اسناد مربوط به فرهنگ، فعالیتهای فرهنگی و هنری و از جمله گردشگری در این سفر بررسی شده است.
وی توضیح داد: مقرر شده موانع گردشگری بین دو کشور بر طرف شود و رفت و آمد با اتومبیل تسهیل شود؛ به ویژه برای زائران قره کلیسای اطراف خوی که هر سال به زیارت میروند.
وی همچنین اعلام کر:د اخیراً حدود ۴ هزار نفر از زائران به کشور آمدهاند و برای این موضوع تدبیری ویژه اندیشیده میشود. همچنین تأکید شد که وزیر فرهنگ، علوم و ورزش کشورشان، عازم ایران هستند.
ایوبی در ادامه بیان کرد: در روز ۳۱ شهریور، صدمین سالگرد ارکستر سمفونیک ارمنستان در شیراز برگزار میشود. این رویداد با اجرای برنامهای باشکوه در کنار تخت جمشید همراه خواهد بود و در پایان، ارامنه با عشق به ایران برای ایران و با محبتی که به این کشور دارند کنار تخت جمشید در تصویری زیبا از ایران خواهند خواند.