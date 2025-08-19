«خورشید کاروان» در فرهنگسرای ارسباران خوانده میشود
نمایشنامهخوانی «خورشید کاروان» در سی و چهارمین سال اجرا با حضور هنرمندان، عوامل اجرایی و دستاندرکاران این نمایش، همزمان با سالروز ارتحال حضرت رسول اکرم (ص) در فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشنامهخوانی «خورشید کاروان» به نویسندگی مهدی توسلی و کارگردانی محمود فرهنگ، در سی و چهارمین سال اجرا، روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۱۷ همزمان با بیست و هشتم ماه صفر سالروز ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با حضور هنرمندان، عوامل اجرایی و دستاندرکاران، در فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه میرود.
جلیل فرجاد، فرهاد بشارتی، کرامت رودساز، اسدالله بابایی، مهدی امینی نقشخوانان این نمایشنامه هستند و گروهی از راویان و همسرایان آنها را در طول نمایش همراهی خواهند کرد.
«خورشید کاروان» روایت شبی است که کاروان اسرای کربلا در مسیر شام در دیر راهبی توقف میکنند؛ راهب نصرانی از مریدان امام حسین (ع) میشود و تمام ثروت خود را میدهد تا فقط یک شب تا سحر با سر مبارک سیدالشهدا (ع) همکلام شود. راهب نصرانی با امام حسین (ع) نجوا میکند و…
این اثر نمایشی در ۳۳ سال گذشته در ایام محرم و صفر در شهرهای مختلف کشور و همچنین در کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند و امارات به روی صحنه رفته و عنوان یکی از پرمخاطبترین و پرتکرارترین نمایشهای تاریخ تئاتر ایران را کسب کرده است.
«خورشید کاروان» اولین بار در سال ۱۳۷۱ و با کارگردانی حسین نورایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اجرا شده است.
علاقمندان برای حضور در این برنامه که ورود برای عموم آزاد و رایگان است، میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸-۲۰ داخلی ۱۲۲ تماس بگیرند.