اظهار نگرانی انجمن صنفی تماشاخانههای ایران از تقلیل ساختاری تئاتر کشور/ فضا برای فعالیت کوچکتر شده است
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی تماشاخانههای ایران، داود نامور رئیس انجمن صنفی تماشاخانههای ایران از انتشار اخباری مبنی بر تقلیل جایگاه ساختاری تئاتر کشور به دفتر هنرهای نمایشی اظهار نگرانی کرد.
داود نامور در این باره اظهار کرد: در جایی که اهالی تئاتر در انتظار تشکیل سازمان تئاتر در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اخبار ناگواری از تقلیل اداره کل هنرهای نمایشی به دفتر تئاتر منتشر میشود و متاسفانه موضع گیری مشخصی نیز از سوی مدیران در این باره دیده نمیشود. متاسفانه مقامات مسئول که البته برای فعالان حوزه هنرهای نمایشی نام آشنا نیستند در قبال چنین اخباری سکوت کردهاند و این سکوت، نگرانی اهالی هنرهای نمایشی را در قبال این اتفاقات بیشتر میکند. قطعا هر شخص یا مقام مسئول مبادرت به چنین اقدامی دارد در حق هنرهای نمایشی و فعالان این عرصه خیانت میکند.
نامور گفت: هنرمندان تئاتر پای تمام سختیها ایستادند و در هر شرایطی نمایشها را روی صحنه بردند. اما دولت به جای آنکه حمایتهایش را بیشتر کند، فضا را کوچکتر کرده است. قطعا ردیف بودجه برای یک سازمان از یک دفتر بیشتر است. تئاتر هنری زنده و تاثیرگذار است؛ تئاتر قوی در یک جامعه ریشه در فرهنگ غنی آن دارد؛ دولت باید تصدیگری را در هنر بردارد و تسهیلگری و حمایت کند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی در همه این سالها به رغم کاستیها تلاش کرده در کنار فعالان تئاتر کشور بایستد و چنین اقداماتی برای کوچکسازی تئاتر کشور ضربهای مهلک بر پیکر هنرهای نمایشی خواهد بود.
رئیس انجمن صنفی تماشاخانههای ایران توضیح داد: تبدیل اداره کل به مرکز و در ادامه تبدیل مرکز به دفتر حاصلی جز تخریب جایگاه تئاتر کشور ندارد و به نظر میرسد وقت واسپاری امور تئاتر کشور به انجمنهای صنفی تخصصی، فعالان هنرهای نمایشی و بخش خصوصی فرا رسیده است و دولت در این میانه تنها باید به نقش اصلی خود یعنی تسهیلگری در انجام امور برگردد.
نامور تصریح کرد: درخواست ما از شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که به جای کوچکسازی تئاتر، فضایی را برای گسترش روزافزون این هنر انجام دهد و جلوی کوچکسازی ساختاری در تئاتر را بگیرد.
وی ادامه داد: امیدوارم که اصطلاح دفتر برای ادارهکل هنرهای نمایشی، صرفا یک اشتباه باشد و به خاطر ردیف بودجه، فضای این هنر را کوچک نکنند.