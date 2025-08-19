«مکافات» در یزد جلوی دوربین رفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مکافات» به نویسندگی و کارگردانی پیام حنفی و تهیه کنندگی علیرضا طحان زاده در شهر یزد جلوی دوربین رفت.

این فیلم کوتاه با روایت قصه‌ای اجتماعی از جنگ دوازده روزه به زودی برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان «مکافات» آمده است: شاهین یک هنرمندی است که جنگ دوازده روزه زندگی هنریش را به مخاطره میکشد و با چالشهای جدید روبرو میشود و ... .

عوامل تولید فیلم کوتاه «مکافات» به شرح زیر است:

تهیه کننده: علیرضا طحان زاده، نویسنده و کارگردان: پیام حنفی، بازیگران : جمال دهقان، ستاره توانگر، بازیگر کودک: محمد کیان شیخ زاده، مدیر فیلمبرداری : رامین راستجو، تدوین و اصلاح رنگ: علیرضا ناظمیان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مهدیس باقیان، مدیر صدابرداری : سلمان دهقانی، دستیار تهیه کننده: شیما براتی، بازنویسی فیلمنامه: بهاره به مهر، طراح گریم : محمد مهدی هدایتی، منشی صحنه: نازنین زهرا خادمی، مدیر تولید: علی شیخ زاده، جانشین تولید: محمدعلی صادقیان، طراح صحنه : دانیال نجفی، طراح لباس : نازنین جلیلیان، دستیار اول فیلمبردار: علی جبینیان، دستیاران: ابولفضل جلالی پندر سید پارسا حیدپور، مجریان گریم : پرنیا رکن الدینی علی کریمی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه : مریم کارگر، تدارکات : وحید ابویی، سرمایه‌گذار: شهر لاستیک حضرتی، لوازم خانگی منصورخان، پشتیبانی فنی: تجهیزات سینمایی افضلی، مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی

