هفتاد وچهارمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هفتاد وچهارمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «زندگی با شهادت» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان» و«راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم علیرضا عسگری با تیتر«مقاومت؛ اخلاقِ مردم ایران» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون نگاهی تفصیلی برمدیریت راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس، ویژگی های شخصیتی و مدیریتی سپهبد شهید محمدحسین باقری در گفتگوی تقصیلی با سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «مقاومت برنامه را عوض کرد»، گذری برعملیات رمضان؛ داستان بیم و امید، بازخوانی زندگی سردار شهید «غلامعلی رشید» از روزهای انقلاب تـا سال‌های جنگ تحمیلی با عنوان «آقا رشید؛ مغز متفکر و طراح عملیات‌های دفاع مقدس»، تبیین نظریە مقاومت در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفت‌وگو با سردار مهدی امیریان، یادداشت شفاهی ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه کیهان در دوران دفاع مقدس با عنوان «مطبوعات درجنگ»، نگاهی بر زندگی و آثار زنده یاد«رسول ملاقلی‌پور» پرکارتر ین کارگردان سینمای جنگ ایران، رشحات انقلاب و دفاع در ادبیات کودک و نوجوان با عنوان «دارا تفنگ دارد»، روایتی از شهید ابراهیم هادی بر اساس خاطره ای ازحاج حسین الله کرم، گفت‌وگو با دکتر موسی حقانی دربارە هویت ملی و سابقە تمدنی ایران، یادبودی تصویری برای شهید سپهبد محمد باقری(افشردی) با عنوان «وقتی همه خواب بودیم» و ... پرداخته شده است.

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «داوود عامری» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

