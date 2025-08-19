معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی جزئیات حضور مردمی در جاماندگان اربعین را تشریح کرد؛
برگزاری آیین جاماندگان اربعین با حضور حدود ۱۶ میلیونی در سراسر کشور
معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از مردم در ۴ هزار و ۳۵۶ نقطه در سراسر کشور با برپایی ۱۶ هزار موکب مردمی، در آیین جاماندگان اربعین سال ۱۴۰۴ حضور یافتند که بالاترین میزان حضور مردم در این آیین حسینی در سراسر کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص آیین جاماندگان اربعین ۱۴۰۴ گفت: «با نگاه کریمانه حضرت سیدالشهدا علیهالسلام سنت حسنهی آیین جاماندگان اربعین امسال هم مانند سالهای قبل با شکوه و حضور پرشور مردم حسینی ایران و با جمعیتی نزدیک به ۱۶ میلیون نفر در سراسر کشور برگزار شد.»
حجتالاسلام عزتزمانی ادامه داد: «صاحب واقعی این اتفاق تاریخی مردم عزیز ایران هستند که با مشارکت خود و برپایی مواکب متعدد در سراسر کشور در اقامه باشکوه و تاریخی این مراسم مشارکت کردند. نهادها و ارگانهای مختلف هم سعی میکنند پشتیبان و تسهیلگر حضور و مشارکت مردم حسینی ایران در این آیین تاریخساز باشند. از مشارکت جدی و نقشآفرینی جدی سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران در برگزاری با شکوه آیین جاماندگان حسینی در شهر تهران، تا فرمانداران، شهرداران، بخشداریها و دهیاریها در سراسر کشور که تلاش میکنند ظرفیت مردمی به طور شایسته و کامل بتواند به این رویداد حسینی بپیوندد.»
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص نقش و سهم ارگانها و نهادها در شکلگیری رویداد جاماندگان اربعین خاطرنشان کرد: «بحمدالله رویدادهای باشکوهی در سالهای اخیر با همراهی و همافزایی مشترک دستگاهها و ارگانهای مختلف فرهنگی و اجرایی کشور شکل گرفته که حقیقتاً مصداق شراکت و عملیات مشترک فرهنگی بوده که تمام این ارگانها و نهادها بیآنکه قصد خودنمایی با لوگو و آرم خود را داشته باشند، سعی میکنند وظیفه خود در تسهیلگری حضور مجموعههای مردمی در میدان را به طور شایسته عملی کنند و حقیقتاً در کنار نقش آفرینی مشترک ارگانها و نهادها در فراهم آوردن آن زیرساختها هیچکس جز مردم صاحب این رویدادهای تاریخی نیست.»
حجتالاسلام عزتزمانی آمار و جزئیات حضور مردم در آیین جاماندگان اربعین سراسر کشور را به این شرح اعلام کرد: «بر اساس تجمیع اطلاعات از سراسر کشور میزان مشارکت مردم در آیین جاماندگان اربعین امسال ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در ۴ هزار و ۳۵۶ نقطه شامل یکهزار و ۱۷۲ نقطه شهری و ۳ هزار و ۸۱۴ نقطه روستایی در سراسر کشور بوده که با برپایی ۱۶ هزار موکب همراه بوده است که این میزان مشارکت مردم در آیین جاماندگان اربعین سالهای اخیر بیسابقه بوده است.»
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مدل تخمین و تدقیق میزان حضور مردم در رویدادهای ملی مانند جاماندگان اربعین تشریح کرد: «اصولاً دستگاههایی مانند استانداریها، فراجا و نهادهایی از این دست با ابزارهای خود و حسب تجربیاتی که در دهههای اخیر در این زمینه داشتهاند، در تخمین ابتدایی میزان مشارکت مردم در میدان در رویدادهایی مانند جاماندگان اربعین، عید سعید غدیر و… به ما کمک میکنند. در کنار آن در شهرهای بزرگ برآوردهای موجود از میزان خدمات ارائه شده و کمکهای چهرههای علمی مسلط به مسائل میدانی نیز به افزایش دقت آمار کمک میکند. دادهها و پیمایشهای مراکز افکارسنجی نیز موید این نکته است که حضور مردم در نوع رویدادهایی از این دست از ۱۰ تا ۴۰ درصد بوده. ما هم در تلاش هستیم تا بتوانیم با ابزارهایی دقت تخمین چنین رویدادهایی را بالاتر ببریم و به جهت همین موضوع در اعلام آمار سعی میکنیم به حداقلها و موارد قطعی اکتفا کنیم.»
حجتالاسلام عزتزمانی با اشاره اهمیت معنای حضور مردم در اجتماعاتی نظیر اربعین گفت: «در عین اینکه هیچ عدد و رقمی نمیتواند معنای عمیق حضور گسترده مردم در رویدادهای مذهبی این چنین را جلوه بخشد، از سویی نیز این حضور تاریخی و بینظیر مردم که در طول سالهای اخیر ظهور و بروز بیشتری نیز یافته است وظیفه نهادها و ارگانهای فرهنگی و تبلیغی و پشتیبانی را سنگینتر میکند که بتوانند بیش از پیش به این ملت تاریخ ساز خدمت کنند و ظرفیت را برای حضور حداکثری از مجموعههای مردمی فراهم سازند.»
معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: «واقعیت این است حالا که رویدادهای این چنین در تقویم ملی ایران تثبیت شده است باید به فکر ساماندهی بیشتر و تقویت زیرساختهای ارائه خدمات پشتیبان و محتوایی در سراسر کشور باشیم. تردید نکنید که اگر زیرساختها و شرایط مختلف به طور شایسته و کامل در سراسر کشور برقرار شود شاهد رشد تصاعدی حضور مردم در رویدادهای مذهبی مشابه جاماندگان اربعین خواهیم بود. همانگونه که افکارسنجیها و پیمایشها خبر از ارادت قلبی حیرتانگیز مردم ایران به مسائل دینی مانند امام حسین علیه السلام میدهند؛ آمارهایی که گاهی عدد و رقمهای بالای ۹۰ درصد را نیز در میزان جمعیت مردم ایران نیز ثبت کرده است.»
حجتالاسلام عزتزمانی در پایان گفت: «هیچ کدام از این عدد و رقمها معنایی عمیقتر و مهمتر از نفس حضور و مشارکت این ملت عزیز در میدان عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام را ندارد و خادمان تبلیغی هیچگاه سعی نمیکنند معنا و مفهوم این رویدادهای بزرگ را در عدد و رقمها و تخمینها خلاصه کنند. هرچند در عین حال وظیفه ما این است که جزئیات این حضور بزرگ را برای ثبت در تاریخ و اطلاع تمام ناظران داخلی و خارجی با دقت و شفافیت اعلام کنیم. باور قلبی ما این است که صاحبان این نهضت مردم هستند و هیچ نهاد و ارگانی بدون خواست و اراده مردم توان شکل دادن چنین رویدادهای تاریخیای را ندارد.»
گفتنی است پیش از این حجتالاسلام قمی از حضور تاریخساز و نزدیک به ۱۶ میلیونی مردم ایران در آیین جاماندگان اربعین امسال خبر داده بود که نزدیک به ۱۳ درصد نسبت به این رویداد در سال گذشته بیشتر بوده و پرمشارکتترین آیین جاماندگان اربعین حسینی در سراسر کشور به شمار میرود.