به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «من از دست چپم متنفرم» به نویسندگی و کارگردانی عباس مهیاد به دوره جدید جشنواره بین‌المللی فیلم لوت (لوث) (۲۰۲۵) راه یافت.

این جشنواره که با همکاری مرکز هنری آن تاین (An Táin Arts Centre) و مؤسسه فناوری دانداک (DkIT)، از تاریخ ۵ تا ۷ سپتامبر در ایرلند برگزار می‌شود.

عوامل فیلم کوتاه «من از دست چپم متنفرم» »

نویسنده و کارگردان: عباس مهیاد، بازیگران: حنانه آجرلو، ملیکا نیکخواه بهرامی، فریبرز اخلاقی، تهیه کننده: عباس مهیاد، مدیر فیلمبرداری: سعید کشی پور، تدوین: احسان واثقی، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، آهنگساز: نوید دیوان، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، چهره پرداز: سیاوش روهنده، خواننده تیتراژ پایان: MATTIN، مدیر تولید: هادی فتح اللهی، طراح لباس: عباس مهیاد، طراح صحنه: حمید بخشی، دستیار کاذگردان و برنامه ریز: پوریا میرزایی، پوستر و تیتراژ و تیزر: پژمان ابوالقاسمی، دستیاران فیلمبرداری: امیر حسین واحدی، معین وارسته، آیلار فتاحی، نادر جعفری، دستیار تدوین: آیت رهکوی، نوازنده موسیقی: غزل یارمحمدی، منشی صحنه: معصومه موسوی، دستیار صدابرداری: حسین عیوضیان، دستیار اصلاح رنگ و نور: مهدی ولیزاده، مترجم و زیرنویس: عباس مهیاد، آهنگ رقص «Mazandaran Confidential» خواننده: Hiphopologist، عکاس: زهرا اصغری، سینا رضایی وحید، مدیر تدارکات: جلال شعبانی نادر، دستیاران صحنه: امیر حیدری، سجاد گیلانی، همیاران تدارکات: پدرام سحرخیز، شهرزاد شیروانی، سینه موبیل: حسین جلالی، ابراهیم رهنما

با سپاس از

کاظم ساقعلی، راضیه آقاحسینی، مهسا نیکخواه بهرامی، سمیه ترابی، رضا آجرلو، حمید نیکخواه بهرامی، آرش خزایی، امیرحسین صادقی، علی باقری، جواد کاظمی

