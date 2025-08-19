اعضای شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی استان تهران معرفی شدند

به گزارش ایلنا، در جریان این انتصاب، نغمه دانش آشتیانی مدیر روابط عمومی فیلم نت، مریم پاسالار مدیر اسبق روابط عمومی شهرداری بندرعباس، اعظم سیدین مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران و سعید فراهانی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اهدای احکام به عنوان اعضای شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان تهران منصوب شدند.

پیش از این و بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در تاریخ ششم آذر ماه ۱۴۰۳ محمد رضا پارسیان به عنوان رئیس نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان تهران معرفی شده بود.

جواد قاسمی، رئیس انجمن روابط عمومی ایران در نشست اهدای احکام اعضای شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان تهران با اشاره به اهمیت تقویت جایگاه انجمن در استان تهران گفت: هدف ما از تشکیل شورای نمایندگی استان‌ها، تمرکز زدایی و ایجاد بسترهای لازم برای هم‌افزایی میان مدیران روابط عمومی در سراسر کشور است. حضور افراد توانمند در شورای نمایندگی استان تهران می‌تواند نقطه عطفی در توسعه فعالیت‌های حرفه ای انجمن باشد.

محمدرضا پارسیان، رئیس نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان تهران نیز ضمن تبریک به اعضای شورا اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان تهران، امیدواریم با همکاری اعضای شورا و حمایت انجمن، بتوانیم برنامه‌های مؤثری در حوزه آموزش، پژوهش و ارتقای جایگاه روابط عمومی در استان تهران و در تعامل با سراسر کشور اجرا کنیم، رویکرد ما تعامل و همگرایی با تمامی نهادها و فعالان این عرصه خواهد بود.

این متخصص روابط عمومی با اشاره به نقش و جایگاه انجمن گفت: انجمن روابط عمومی استان‌ تهران به عنوان پیشران توسعه حرفه‌ای روابط عمومی با هدف ارتباط مؤثر با تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اکوسیستم روابط‌عمومی سنتی و استارتاپی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌ شبکه‌ گسترده فعالان با همراهی کارشناسان، دانشجویان، استادان و صاحب ‌نظران فعالیت خواهد داشت.

