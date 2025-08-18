محمود فرشچیان در جوار صائب تبریزی آرام گرفت/ وزیر فرهنگ درباره خالق تابلوی عصر عاشورا چه گفت؟+ فیلم
مراسم تشییع و خاکسپاری محمود فرشچیان خالق تابلوی ماندگار عصر عاشورا با حضور مسئولان و هنرمندان، امروز دوشنبه در شهر اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه، شهر اصفهان و اهالی هنر این دیار شاهد برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری محمود فرشچیان بودند؛ هنرمندی که تا آخرین لحظه حیات برای زنده نگه داشتن نگارگری و مینیاتور ایران تلاش کرد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی محمدی معاون حقوقی امور مجلس و استانها، نیکنام حسینیپور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد، حسامالدین سراج به همراه مسئولان فرهنگی و هنرمندان تلویزیون و تئاتر اصفهان در این مراسم حضور داشتند.
در ادامه فایلهای تصویری از بخشهایی مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد فرشچیان قابل مشاهده است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از صحبتهایش گفت: یکی از بالهایِ پروازِ حکمتِ ایرانی شعر بوده است و پس از اسلام حکیمانی چون فردوسی و ثنایی در آن نقش آفرینی کردهاند، هنرمندانی هم بال دیگر حکمت را بر دوش گرفتند و بخشی از حقیقت را چشیدند؛ استاد فرشچیان نمادی از یک حکیم هنرمند بود.
صالحی تصریح کرد: ویژگی دیگر استاد فرشچیان نابغه هنرمند بودن است، اگر از نبوغ او سخن میگوییم اغراق نمیکنیم؛ استاد فرشچیان کسی است که استاد جلال همایی زمانی که استاد فرشچیان در ۲۵ سالگی بود چنین تعبیراتی را راجع به ایشان به کار میبرد: «از جوانان پراستعداد و شیرین کار نقاشی است… آثار نبوغ در وی دیده میشود».
وی با بیان اینکه او نابغه هنر بود و در این جهت اغراقی نیست، افزود: ویژگی دیگر مردمی بودن استاد فرشچیان بود شاید در سدههای متوالی هنرمندی به اندازه او میان مردم راه نیافت بر روی کارتهای یادگاری پوسترها، نقشها و… آثار استاد حضور ماندگار و پایداری داشت هنرِ او برای قشری خاص نبود و در میان مردم راه یافت.
وی افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد تابلوی «عصر عاشورا» ی ایشان قابل توجه است این سخن کسی نیست که با روضهها و مقاتل ناآشنا باشد به فرمایش ایشان هرگاه تابلوی عصر عاشورای آقای فرشچیان را دیدهام گریه کردهام با اینکه سینهام پر از روضههای صبح و عصر عاشورا است.
صالحی تصریح کرد: او فقط هنرمند نبود او انسان هنرمند بود؛ کسانی هستند که هنرمندان بزرگی هستند اما انسانهای بزرگی نیستند اما فرشچیان در عین اینکه هنرمند بزرگی بود انسان بزرگی هم بود، شخصیت او تراز آثار او بود و این کم اهمیتتر از آثار او نیست.
صحبتهای کامل وزیر ارشاد درباره محمود فرشچیان
آغاز مراسم تشییع پیکر محمود فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
قرائت پیام تسلیت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در فراق هنرمند
آوازخوانی حسام الدین سراج در مراسم تشییع محمود فرشچیان
پیکر زندهیاد محمود فرشچیان روی دستان علاقمندان فرهنگ و هنر، به سمت آرامگاه ابدی در جوار صائب تبریزی بدرقه شد