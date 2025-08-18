تعطیلی ۳ روزه سالنهای نمایشی
همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین امام رضا (علیه السلام)، نمایشهای سراسر کشور روی صحنه نمیروند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین امام رضا (علیه السلام)، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه به صحنه نخواهند رفت.
در این ایام، فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا، روی صحنه میروند.
اجرای دوباره نمایشها، بعداز اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه ازسر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.