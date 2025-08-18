به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین امام رضا (علیه السلام)، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه به صحنه نخواهند رفت.

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه می‌روند.

اجرای دوباره نمایش‌ها، بعداز اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه ازسر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.

