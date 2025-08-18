خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی ۳ روزه سالن‌های نمایشی

تعطیلی ۳ روزه سالن‌های نمایشی
کد خبر : 1674972
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین امام رضا (علیه السلام)، نمایش‌های سراسر کشور روی صحنه نمی‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین امام رضا (علیه السلام)، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه به صحنه نخواهند رفت. 

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه می‌روند. 

اجرای دوباره نمایش‌ها، بعداز اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه ازسر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور