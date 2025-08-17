آغاز لیگ برتر انگلیس با گزارش عادل فردوسیپور
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس از امشب، ۲۶ مردادماه با گزارشگری عادل فردوسیپور آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، این مسابقات که از پرمخاطبترین لیگهای فوتبال به شمار میروند، در هفته نخست با دیدار تیمهای بزرگ انگلیس شروع میشود.
در مهمترین بازی آغازین این لیگ، تیم منچستریونایتد روز یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۹ در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف آرسنال میرود.
عادل فردوسیپور گزارشگر فوتبال، این بازی حساس را در آپاراتاسپرت گزارش میکند و علاقهمندان میتوانند از طریق این پلتفرم بازیهای این لیگ را به صورت زنده دنبال کنند.
لیگ برتر انگلیس در فصل جدید با حضور ۲۰ تیم برگزار میشود.