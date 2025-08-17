اعطای اعتبار خرید اقساطی به اعضای هنرکارت آغاز شد
با هدف ارتقاء خدمات و تسهیل دسترسی اعضا به کالا و خدمات موردنیاز، تفاهمنامه همکاری میان شرکت مهان اندیشان آکام (وابسته به صندوق اعتباری هنر) و شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا که پیشتر به امضا رسیده بود، اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، بر اساس این تفاهمنامه، اعضای معرفیشده از سوی شرکت مَکارت (هنرکارت)، میتوانند از اعتبار خرید اقساطی بدون بهره، بدون کارمزد و بدون پیشپرداخت تا سقف ۳۰ میلیون تومان بهرهمند شوند. بازپرداخت این اعتبار بهصورت سه قسط در ابتدای هر ماه صورت میگیرد و نیاز به ضامن یا گردش حساب ندارد.
در این طرح، خرید از بیش از ۱۴ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین در سراسر کشور از طریق اپلیکیشن تارا امکانپذیر است.
شایان ذکر است؛ اعضای هنرکارت، پس از ثبت درخواست، اعتبار از ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳ قسط و بدون کارمزد دریافت خواهند کرد، در حالی که سایر افراد صرفاً تا سقف ۵ میلیون تومان و در اقساط ۲ ماهه امکان بهره مندی از اعتبار را دارند.
در خرید با این اعتبار، هنرمندان میتوانند اقلام مدنظر خود را از فروشگاههای طرف قرارداد تارا، خریداری کرده و بدون پرداخت پول در لحظه، هزینه مربوطه را در ۳ قسط و از ابتدای ماه بعد و بدون سود پرداخت نمایند.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت مَ کارت https://makart.ir/loan/request و از طریق پروفایل شخصی خود، ضمن مطالعه قوانین و مقررات، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
همچنین، اسامی متقاضیان پس از تجمیع، در دو مرحله در تاریخهای ۱ و ۱۰ هر ماه به شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا ارسال شده و اعتبار موردنظر، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تأیید، در کیف پول الکترونیکی افراد در اپلیکیشن تارا، شارژ خواهد شد.
شرکت «مهان اندیشان آکام»، از شرکتهای زیر مجموعه صندوق اعتباری هنر، در ابتدا با نام «هنر کارت بنیان ایرانیان» (هنرکارت) فعالیت خود را شروع کرد. در سال ۱۴۰۲ با گسترش فعالیت شرکت «هنرکارت» نام آن به «مهان اندیشان آکام» با نام تجاری «مَکارت» تغییر یافت.
در حال حاضر این شرکت در زمینه ارائه خدمات رفاهی به هنرمندان دارای هنرکارت و دیگر دارندگان کارتهای این شرکت مشغول فعالیت است.