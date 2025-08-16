خبرگزاری کار ایران
فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد

کد خبر : 1674402
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به دبیری رضوان صادق‌زاده از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر سال ۱۴۰۴ در استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش  ایلنا  به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، اداره‌ کل هنرهای تجسمی و ادارات کل استان‌ها با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، سی و دومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در استان با حضور جوانان ۱۸ تا ۲۵ساله تهران برگزار خواهند کرد. 

فراخوان این جشنواره به شرح زیر منتشر شده است: 

شعار جشنواره سی و دوم هنرهای تجسمی جوانان «من اینجا ریشه در خاکم…» برگرفته از اشعار فریدون مشیری است. 

در این دوره جشنواره رشته‌های هنری تصویرسازی، خوشنویسی، رسانه‌های هنری جدید، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، طراحی گرافیک، مجسمه‌سازی، نقاشی، نگارگری و هنر سرامیک، پذیرفته خواهد شد. 

آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره، سه‌شنبه ۱۱ شهریور حداکثر تا ساعت ۱۶ خواهد بود.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف فراخوان روی لینک پایین صفحه کلیک کنید.

انتهای پیام/
