محمدحسین مهدویان «ماجرای نیمه شب» را می‌سازد
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۶ فیلم سینمایی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «شاه بشیرلی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی و نویسندگی حسام سامری‌زاده و سعید سهیلی، «موش خرما» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ساسان سالور، «زنده شور» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی، «ماجرای نیمه شب» به تهیه‌کنندگی حبیب اله والی نژاد، کارگردانی محمدحسین مهدویان و نویسندگی مهدی یزدانی‌خرم، «خانم یامامورا» به تهیه‌کنندگی مهدی فرجی برزگر و کارگردانی و نویسندگی لیلا عاج، «آسا» به تهیه‌کنندگی محمد پورراد، کارگردانی و نویسندگی وحید موساییان، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

