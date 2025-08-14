زمان و مکان تشییع پیکر محمود فرشچیان اعلام شد
پیکر محمود فرشچیان ، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه، ساعت ۱۶ در اصفهان تشییع میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد:
پیکر محمود فرشچیان پس از ورود به ایران عزیز، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه، ساعت ۱۶ در اصفهان تشییع میشود.
پیکر این هنرمند عالیقدر فرهنگ و هنر ایران، از روبروی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه دائمی وی در کنار مقبره صائب تبریزی روی دوش مردم و علاقهمندان تشییع خواهد شد.
زندهیاد فرشچیان در یادداشت وصیتنامه خود، محل خاکسپاری خود را در آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان تعیین کرده بود.
لازم به ذکر است که در روزهای آینده، بزرگداشتی برای زندهیاد استاد محمود فرشچیان در تهران برگزار خواهد شد که جزییات آن، اطلاعرسانی میشود.