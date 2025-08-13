خبرگزاری کار ایران
پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «به نمایش آخر خوش آمدید»
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، همزمان با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «به نمایش آخر خوش آمدید» به نویسندگی و کارگردانی امیر نیاکام، پخش بین الملل این اثر آغاز شد.

این اثر روایتی است از انسانی که برای رسیدن به رؤیا، ناچار است از گودال بی‌رحم زندگی عبور کند، اما در این مسیر، بیش از هر چیز، خودش را به محک می‌گذارد.

مرتضی موسوی، سپیده خاک‌پرور، روح‌الله حاجی خداکرمی و سمیرا محدثی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «به نمایش آخر خوش آمدید» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: امیر نیاکام، مدیر تولید: جواد رجبی، تدوین: عرفان وحیدی، طراح صحنه و لباس: آرمین کشاورز، صدابردار: سجاد حسینی، صداگذار و موسیقی: محمدرضا یاهو، اصلاح رنگ: عرفان وحیدی، دستیار کارگردان: آرمین کشاورز، دستیار فیلمبردار: میلاد موسی‌زاده، منشی صحنه: حلما قربانی، عکاس پشت صحنه: امیرحسین فهادان، طراح پوستر: حامد شریفی، نگین سهرابی، گریم: امیر نیاکام، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

امیر نیاکام، فارغ‌التحصیل انجمن سینمای جوانان ایران و آموزشگاه‌های معتبر بازیگری و فیلم‌سازی است.

