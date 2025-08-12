افتتاح حساب در صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی مجازی شد
معاون فناوری صندوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از فرایند افتتاح حساب این صندوق به صورت مجازی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدابوالحسن نظام دوست، معاون فناوری اطلاعات صندوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفت وگویی اظهارکرد: در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیل فرآیندهای بانکی، فرآیند افتتاح حساب در صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی از این پس صرفاً بهصورت مجازی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمت افتتاح حساب مشتریان حقیقی به شکل حضوری بطور کامل متوقف گردیده است، افزود: تمامی مراحل افتتاح حساب از طریق سامانههای الکترونیکی صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی قابل انجام است.
معاون فناوری اطلاعات صندوق با اشاره به سیاستهای کلان در زمینه تحول دیجیتال، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی کاربران و ارتقاء کیفیت خدمات، مجازیسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته و افتتاح حساب نیز به جمع خدمات غیرحضوری صندوق افزوده شده است.
وی افزود: خدمات قابل ارائه بهصورت مجازی در حال حاضر، مجموعهای از خدمات صندوق بهصورت کامل از طریق بسترهای الکترونیکی قابل دسترسی بوده و کاربران محترم میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از امکاناتی نظیر؛ مشاهده و تکمیل مدارک هویتی، ثبت و پیگیری درخواست وام، دریافت و مدیریت کارت شتاب، تغییر شماره تلفن همراه ثبتشده، فعالسازی سرویس پیامک اطلاعرسانی، فعالسازی اینترنت بانک و همراه بانک صندوق، برداشت خودکار اقساط از حساب، واریز به حساب با کارت شتاب و پرداخت اقساط با کارت شتاب، بهرهمند شوند.
نظام دوست، راههای دسترسی جهت بهرهمندی از خدمات فوق را سامانه رسمی صندوق به آدرس sdti. ir و یا اپلیکیشن همراهصندوق خواند و خاطرنشان کرد: کاربران میتوانند راهنمای استفاده از هر خدمت را در بخش «راهنمای خدمات الکترونیکی» سایت مشاهده کنند.