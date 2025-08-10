به گزارش ایلنا، شهاب طباطبایی، فعال رسانه و عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست صمیمی اصحاب رسانه با حضور وزیر میراث‌فرهنگی که به مناسبت روز خبرنگار در هتل لاله تهران برگزار شد، با تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه اظهار داشت: میراث‌فرهنگی و گردشگری، بخشی از سرمایه‌های هویتی ملت ایران است که می‌تواند نقشی مهم در ایجاد وفاق و همدلی ملی ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت دستاوردهای تاریخی کشور افزود: آنچه از گذشته به ما رسیده، پشتوانه‌ای ارزشمند برای هویت ملی و مسیر توسعه آینده کشور است و رسانه‌ها می‌توانند در انتقال دقیق و علمی این میراث به افکار عمومی، نقش‌آفرینی کنند.

طباطبایی با ذکر نمونه‌ای از دستاوردهای کشور در عرصه بین‌المللی گفت: ثبت‌جهانی محوطه تاریخی دره خرم‌آباد، از افتخارات بزرگ ایران در حوزه میراث‌فرهنگی است که با تلاش و همت نمایندگان کشورمان در مجامع جهانی محقق شد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند معماری و میراث‌فرهنگی با مدیریت منابع و توسعه پایدار تأکید کرد و افزود: معماری ایرانی همواره مبتنی بر سازگاری با اقلیم و استفاده بهینه از منابع بوده است. بهره‌گیری از این دانش بومی، می‌تواند الگویی کارآمد برای پاسخ به نیازهای امروز باشد.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: خبرنگاران در خط مقدم روایت‌گری از هویت فرهنگی کشور قرار دارند. انعکاس درست ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری می‌تواند به هم‌افزایی ملی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند.

طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: وفاق ملی در گرو گفت‌وگو، تعامل و همدلی است و رسانه‌ها با تبیین دقیق واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها می‌توانند مسیر تحقق این هدف را هموار کنند.

