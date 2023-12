فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ فیلم «باربی» با ده نامزدی پیشتاز جوایز این دوره در بخش سینما شد. سریال «وراثت» با نه نامزدی در بخش تلویزیون پیشتاز است.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز گلدن گلوب گلوب به شرح زیر است:

نامزدهای بخش سینما:

بهترین فیلم درام:

اوپنهایمر

قاتلان ماه گل

مایسترو

زندگی‌های گذشته

منطقه مورد علاقه

آناتومی یک سقوط

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال:

باربی

بیچارگان

داستان آمریکایی

جاماندگان

می دسامبر

ایر

بهترین کارگردان:

بردلی کوپر(مایسترو)

مارتین اسکورسیزی(قاتلان ماه گل)

یورگس لانتیموس(بیچارگان)

سلین سونگ(زندگی‌های گذشته)

کریستفر نولان (اوپنهایمر)

گرتا گرویک(باربی)

بهترین فیلمنامه:

باربی

بیچارگان

اوپنهایمر

قاتلان ماه گل

زندگی‌های گذشته

آناتومی یک سقوط

بهترین بازیگر مرد نقش نخست در فیلم درام:

لئوناردو دی کاپریو(قاتلان ماه گل)

بردلی کوپر(مایسترو)

کولمن دومینگو(راستین/Rustin)

بری کیوگان(سالتبرن/Saltburn)

کیلین مورفی(اوپنهایمر)

اندرو اسکات (همه ما غریبه‌ها)

بهترین بازیگر زن نقش نخست در فیلم درام:

لیلی گلداستون (قاتلان ماه گل)

کری مولیگان (مایسترو)

ساندرا هولر (آناتومی یک سقوط)

آنت بنینگ (نیاد/Nyad)

گرتا لی (زندگی‌های گذشته)

کیلی اسپینی(پریسیلا)

بهترین بازیگر زن نقش نخست در فیلم کمدی یا موزیکال:

مارگو رابی(باربی)

ناتالی پورتمن(می دسامبر)

فانتازیا بارینو( رنگ ارغوانی)

آلما پویستی(برگ‌های افتاده)

جنیفر لارنس(به دل نگیر/No Hard Feelings)

اما استون(بیچارگان)

بهترین بازیگر مرد نقش نخست در فیلم کمدی یا موزیکال:

نیکلاس کیج (سناریویی رویایی)

تیموتی شالامی(ونکا)

مت دیمون(ایر)

پل جیاماتی(جاماندگان)

واکین فینیکس(بو ترسیده)

جفری رایت (داستان آمریکایی)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل:

ویلم دافو (بیچارگان)

رابرت دنیرو(قاتلان ماه گل)

رابرت داونی جونیر(اوپنهایمر)

رایان گاسلینگ(باربی)

چارلز ملتون(می دسامبر)

مارک رافلو(بیچارگان)

بهترین بازیگر زن نقش مکمل:

امیلی بلانت (اوپنهایمر)

دانیل بروکس (رنگ ارغوانی)

جودی فاستر(نیاد)

جولین مور(می دسامبر)

رزاموند پایک (سالتبرن)

داواین جوی راندلوف (جاماندگان)

بهترین موسیقی متن:

بیچارگان

اوپنهایمر

پسر و مرغ ماهیخوار

منطقه مورد علاقه

قاتلان ماه گل

مرد عنکبوتی:به درون دنیای عنکبوتی

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان:

آناتومی یک سقوط

برگ‌های افتاده

من کاپیتان/ Io Capitano

زندگی‌های گذشته

جامعه برف

منطقه مورد علاقه

بهترین ترانه:

باربی/ What Was I Made For?

باربی/ I’m Just Ken

باربی/ “Dance the Night”

فیلم برادران سوپر ماریو/ Addicted to Romance

راستین/ Road to Freedom

بهترین فیلم انیمیشن:

پسر و مرغ ماهیخوار

المنتال

مردعنکبوتی:به درون دنیای عنکبوتی

فیلم برادران سوپر ماریو

آرزو

سوزومه/ Suzume

جایزه بهترین دستاورد سینمایی و باکس آفیس:

باربی

نگهبانان کهکشان سه

جان ویک:فصل چهار

ماموریت غیرممکن :روز شمار مرگ قسمت اول

اوپنهایمر

فیلم برادران سوپرماریو

مردعنکبوتی:به درون دنیای عنکبوتی

تیلور سوئیفت: تور دوره‌ها

نامزدهای جوایز تلویزیونی:

بهترین سریال درام:

1923

تاج/ The Crown

دیپلمات

آخرین بازمانده از ما

شوی صبحگاهی

وراثت(جانشینی)

بهترین سریال موزیکال یا کمدی:

خرس

تد لاسو

دبستان ابوت

بری

فقط قتل‌های داخل ساختمان

وظیفه هیئت منصفه/ “Jury Duty”

بهترین سریال کوتاه تلویزیونی یا فیلم تلویزیونی:

مشاجره/Beef

فارگو

درس‌های شیمی/ “Lessons in Chemistry”

دیزی جونز و شش نفر/ “Daisy Jones & the Six”

همراهان سفر/ “Fellow Travelers”

همه نوری که نمی‌توانیم ببینیم/ “All the Light We Cannot See”

بهترین بازیگر زن سریال درام:

هلن میرن(1923)

بلا رمزی(آخرین بازمانده از ما)

کری راسل(دیپلمات)

سارا اسنوک(وراثت)

ایملدا استنتون(تاج)

اما استون(نفرین/ “The Curse”)

بهترین بازیگر مرد سریال درام:

برایان کاکس(وراثت)

کایران کالکین(وراثت)

گری اولدمن(اسب‌های آرام)

پدرو پاسکال(آخرین بازمانده از ما)

جرمی استرانگ(وراثت)

دامینیک وست(تاج)

بهترین بازیگر زن در سریال کمدی یا موزیکال:

آیو ادیبری(خرس)

ناتاشا لیون(پوکر فیس)

کوئینتا برانسون (دبستان ابوت)

ریچل بروزناهان( خانم میزل شگفت‌انگیز)

سلنا گومز(فقط قتل‌های داخل ساختمان)

ال فانینگ(کبیر)

بهترین بازیگر مرد در سریال کمدی یا موزیکال:

بیل هیدر(بری)

استیو مارتین(فقط قتل‌های داخل ساختمان)

مارتین شورت( فقط قتل‌های داخل ساختمان)

جیسون سیگال(روان‌درمانی/“Shrinking”)

جیسون سودیکیس(تد لاسو)

جرمی الن وایت (خرس)

بهترین بازیگر زن در مینی سریال، یا سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی:

رایلی کیو (دیزی جونز و شش نفر)

بری لارسون (درس‌های در شیمی)

الیزابت اولسون(عشق و مرگ)

جونو تمپل(فارگو)

ریچل وایز (شباهت کامل/“Dead Ringers”)

الی ونگ(مشاجره/“Beef”)

بهترین بازیگر مرد در مینی سریال، یا سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیون:

مت بومر (مسافران همراه)

سم کالفین (دیزی جونز و شش نفر)

جان هم (فارگو)

وودی هارلسون(لوله‌کش‌های کاخ سفید/“White House Plumbers”)

دیوید اویلوو(کلانترها:بس ریوز/Lawmen: Bass Reeves)

استیون یون(مشاجره)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در برنامه تلویزیونی:

مریل استریپ (فقط قتل‌های داخل ساختمان)

هانا ودینگهام(تد لاسو)

الیزابت دبیکی(تاج)

جی.اسمیت کامرون(وراثت)

بیلی ایلیش (هجوم/“Swarm”)

ابوت الیوت(خرس)

کریستینا ریچی (جلیقه زردها/Yellowjackets)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در برنامه تلویزیونی:

بیلی کروداپ (شوی صبح گاهی)

مت مکفیدین (وراثت)

جیمز مارسدن (وظیفه هیئت منصفه)

ابن مارس-بچراک(خرس)

آلن راک (وراثت)

آلکساندر اسکارشگورد( وراثت)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک مینی سریال یا سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی:

هریت اسلوین(درس‌هایی شیمی)

پتی یاسوتیک (مشاجره)

سوکی واترهاوس(دیزی جونز و شش نفر)

آلیسون ویلیامز(همراهان سفر)

کارلا گوجینو(سقوط خاندان آشر)

مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۴ روز هفتم ژانویه از شبکه سی بی اس پخش می‌شود

