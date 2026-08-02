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تقویت نشاط معنوی زائران اربعین با برنامه‌های فرهنگی شهرداری شیراز

تقویت نشاط معنوی زائران اربعین با برنامه‌های فرهنگی شهرداری شیراز
کد خبر : 1821481
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رئیس کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ستاد اربعین شهرداری شیراز از اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای تقویت نشاط معنوی، ایجاد فضای همدلی و تکریم زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی چوپینی با اشاره به نقش فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات اجرایی و زیرساختی شهرداری شیراز در ایام اربعین اظهار کرد: اربعین تنها یک مسیر پیاده‌روی نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، اخلاص، وحدت و خدمت بی‌منت است و تلاش کرده‌ایم این مفاهیم در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ستاد اربعین شهرداری شیراز نمود داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌های این کمیته با هدف ایجاد فضای معنوی، تقویت روحیه همدلی و انسجام میان خادمان و همچنین تکریم زائران حضرت سیدالشهدا(ع) طراحی و اجرا شده است تا در کنار تأمین خدمات شهری و اجرایی، زمینه آرامش روحی و نشاط معنوی زائران نیز فراهم شود.

رئیس کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز ادامه داد: اربعین را می‌توان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی دانست و هر فردی که در این مسیر به زائران خدمت می‌کند، سفیر فرهنگ عاشورا است.

چوپینی گفت: بر همین اساس تلاش شده است با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد فضایی متناسب با حال‌وهوای اربعین، زمینه آرامش و نشاط معنوی زائران و خادمان فراهم شود.

وی با اشاره به حضور مدیریت شهری شیراز در رویدادهای بزرگ فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: خادمان شهرداری شیراز با الهام از مکتب حضرت امام حسین(ع) و با عشق و اخلاص در کنار زائران حضور یافته‌اند و خدمت به آنان را افتخاری برای خود می‌دانند.

رئیس کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ستاد اربعین شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: فرهنگ اربعین، فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه است و امیدواریم مجموعه اقدامات فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری بتواند در ماندگارتر شدن این حماسه معنوی و انتقال پیام نهضت عاشورا نقش داشته باشد.

بر اساس این گزارش، کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ستاد اربعین شهرداری شیراز در کنار سایر بخش‌های اجرایی، با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را با هدف تکریم زائران و تقویت فضای معنوی اربعین دنبال می‌کند.

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